Abuela suplica por celular perdido con fotos de su hija fallecida: “El único recuerdo que tiene mi nieto”

Un niño de seis años ha quedado sin uno de los vínculos tangibles que conserva de su madre fallecida, Daileni Hernández: las fotografías almacenadas en un teléfono móvil que fue extraviado.

La abuela del pequeño ha lanzado un desesperado llamado a través de las redes sociales, suplicando que quien lo haya encontrado tenga la bondad de devolverlo.

“Ella dejó un hijo de seis años que el único recuerdo de su madre está en las fotos tomadas por ese móvil”, escribió la mujer, apelando a la sensibilidad del posible tenedor del teléfono.

La autora del mensaje es Adis Grillo, madre de la joven fallecida y abuela del menor, quien compartió la súplica en las redes sociales y ha ganado visibilidad gracias a Alexander Ríos Cruz, quien publicó una captura del texto en su perfil de Facebook, permitiendo que llegara a más personas dentro de Cuba.

Captura Facebook / Alexander Ríos Cruz

En el mensaje, Grillo insiste en que no se trata de recuperar un objeto material, sino de salvar los recuerdos de un niño que, a tan corta edad, ha perdido a su madre y cuyo dolor solo puede mitigar en parte con aquellas imágenes.

“El que lo tiene piense en un inocente que amó a su madre como a nadie… nunca más volverá a verla”, suplicó.

La familia confía en la buena voluntad de la persona que tenga el teléfono para que sea devuelto.

“Ahora solo me queda esperar que esa persona sea tan amable de devolverlo… por favor”, dijo la afligida abuela.

El domingo último, la madre cubana Maura Vázquez publicó una conmovedora carta dedicada a su hija Doraiky Águila Vázquez, de 48 años, quien desapareció en La Habana el pasado 15 de marzo sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Captura Facebook / Maura Vázquez

El mensaje refleja el profundo dolor, la esperanza inquebrantable y el amor que sostiene a una madre ante la ausencia de su hija.

La carta, escrita en tono íntimo y directo, relata recuerdos de infancia, momentos de ternura familiar y una promesa firme de no rendirse en su búsqueda.

“Querida hija, cada que miro tus fotos me llegan a la mente recuerdos tuyos, desde el primer momento en que supimos que venías en camino (…) me aferro a esos recuerdos que me llenan de amor y fuerzas para continuar en tu búsqueda”, escribió la afligida señora.

