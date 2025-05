Apagón sorprende a Ivette Cepeda en pleno concierto en Santa Clara: “Ay Señor, pon tu mano y ayúdanos por favor”

Vídeos relacionados:

Un apagón sorprendió a la reconocida cantante cubana Ivette Cepeda durante un concierto ofrecido este fin de semana en el Cine Teatro Camilo Cienfuegos, en la ciudad de Santa Clara, dejando a oscuras tanto al escenario como al público en plena función.

La interrupción eléctrica ocurrió en medio de una de sus interpretaciones, lo que provocó un momento de desconcierto que la artista transformó en una escena de entrega, gratitud y espiritualidad.

Horas después del concierto, Ivette Cepeda publicó en redes sociales una emotiva reflexión sobre lo ocurrido, recordando que nació en esa ciudad durante el paso del ciclón Flora.

"Resumiendo. En realidad nací en Santa Clara, según me dijo mi madre, en medio del ciclón Flora. Por lo que no me asustó lo largo del apagón. Nací de nuevo en Jesús y tengo un corazón manso. Vine a cantar desde el centro... a eso vinimos y me llevo muy adentro a este pueblo que aún en medio del apagón brilla."

La intérprete agradeció profundamente a todos los involucrados en la producción y al público, que no abandonó la sala. "Gracias a toda la gente que puso su mano y mente. Gracias siempre a Eliot Porta, a Guedes, a la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, a los productores, todos los organizadores, choferes, utileros, sonidistas. A Batule que abrió la pista. Con lo que hubiera, tocamos."

En los comentarios a su publicación, Cepeda añadió más detalles sobre la tensión vivida entre bambalinas y la emoción del momento. "Quiero agradecer a todos los que en medio de la contingencia dieron lo mejor... la planta... todo... no teníamos ni idea de cómo arrancaría el audio... las luces mínimas... pero fue un momento de victoria y gran alegría para ese pueblo... yo quedé impactada... en fin, los que estaban allí lo saben todo... fueron ellos los protagonistas."

"Ay Señor pon tu mano y ayúdanos por favor", concluyó.

Las fotos del evento muestran el contraste entre la oscuridad inicial y el momento en que el concierto fue retomado con luz improvisada.

