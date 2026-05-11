María Corina Machado no fue considerada en el plan de EE.UU. tras extracción de Maduro, según CNN

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Una fuente qatarí reveló a CNN que María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y principal líder opositora venezolana, nunca fue incluida en las conversaciones mediadas por Qatar entre EE.UU. y Venezuela sobre una transición pos-Maduro, desarrolladas en los meses previos a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Según la fuente, «ni funcionarios de EE.UU. ni de Venezuela discutieron a Machado como parte de un plan de transición pos-Maduro», pese a su abierto apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela y sus duras críticas al gobierno de Maduro.

En lugar de Machado, la administración Trump permitió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada de Venezuela, figura que había participado activamente en los contactos con Washington a través de Doha durante 2024, incluyendo reuniones con el primer ministro y canciller qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

La fuente qatarí precisó que Qatar se posicionó como mediador entre Washington y Caracas a solicitud de ambas partes, aunque no fue informado con antelación de la operación del 3 de enero en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas especiales estadounidenses.

La revelación confirma lo que Trump había señalado públicamente sobre Machado poco después de la captura de Maduro: que no creía que la líder opositora tuviera el «apoyo» necesario dentro de Venezuela para liderar una transición, calificándola como «una mujer muy agradable» pero señalando que «no tiene el apoyo ni el respeto suficientes dentro del país».

El 15 de enero de 2026, Machado visitó a Trump en la Casa Blanca y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, gesto que generó un comunicado del Comité Noruego del Nobel recordando que el galardón es personal e intransferible.

Tras esa reunión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la posición de Trump sobre el potencial de liderazgo de Machado «no había cambiado», describiendo la evaluación como «realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional».

El asesor de Machado, David Smolansky, rechazó esa valoración y respondió que ella es «una líder con un apoyo fuera de este mundo, y cuenta con el apoyo de casi todos los venezolanos».

La fuente qatarí también reveló que se estableció en Qatar una cuenta bancaria temporal, a solicitud del gobierno de EE.UU., donde se depositarían las ganancias de las ventas de petróleo venezolano; esa cuenta ya fue cerrada.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez consolidó su posición como interlocutora reconocida por Washington: EE.UU. la reconoció formalmente como jefa de Estado interina en marzo de 2026, reabrió su embajada en Caracas el 30 de ese mes y la eliminó de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 1 de abril.

Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ambos declarados inocentes, con la próxima audiencia judicial aplazada hasta el 30 de junio de 2026, según informó el juez Alvin Hellerstein el pasado 5 de mayo.

La exclusión de Machado de los planes de transición, ahora confirmada por una fuente directa del proceso mediador, profundiza las tensiones con sectores de la oposición venezolana que exigen una transición sin participación del chavismo, en un momento en que EE.UU. evalúa el papel de Machado en el futuro de Venezuela dentro del plan de tres fases que incluye elecciones libres antes de finales de 2026.