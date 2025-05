Gobierno cubano confirma que los apagones continuarán durante el verano

El gobierno ha anunciado un plan para recuperar 500 MW de capacidad en los próximos tres años mediante la generación térmica y fuentes renovables. No obstante, las promesas no resuelven la crisis a corto plazo, y los apagones continuarán mientras no se aborden los problemas estructurales del sistema eléctrico. Las autoridades culpan al embargo estadounidense, pero expertos señalan la falta de inversión y gestión como las causas principales del colapso.