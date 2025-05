Kevincito El 13 dice que vivía con tres mujeres y cuenta la sorprendente razón por la que rechazó 60 mil dólares

El reguetonero cubano Kevincito El 13 sorprendió a sus seguidores con revelaciones sobre su pasado durante una reciente entrevista en el programa Destino Tolk, donde estuvo acompañado por su colega y amigo Dany Ome.

En una conversación distendida con el presentador Fernan, el artista fue cuestionado sobre su vida amorosa. “¿Es cierto que tú eras el rey de las gogoceras aquí en Miami?”, le preguntó el conductor.

Kevincito, entre risas, respondió sin rodeos: “En un momento de la etapa de mi vida sí, vivía con tres mujeres en una casa”.

Durante la charla, Dany Ome compartió una anécdota que dejó boquiabierto al público. Según relató, una mujer le ofreció a Kevincito 60 mil dólares para que estuviera con ella y publicara una historia juntos en Instagram. Sin embargo, el reguetonero rechazó la oferta.

“Estaba en otra talla, no era mi tipo como mujer y no lo necesitaba porque estaba bien económicamente”, explicó Kevincito, dejando claro que sus prioridades no estaban en el dinero fácil ni en aparentar en redes sociales.

El testimonio del cantante de música urbana refleja una faceta poco conocida de su vida antes de consolidarse como figura en el panorama urbano cubano.

Las declaraciones generaron gran revuelo entre sus seguidores y han alimentado el interés por su historia personal, marcada por momentos de excesos, decisiones controvertidas y crecimiento personal.

