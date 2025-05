Una cubana residente en Las Vegas, identificada como @camsoria19 en TikTok, ha causado revuelo en redes tras publicar un video donde lanza una pregunta que muchos piensan pero pocos dicen en voz alta: “¿Si eras más feliz en Cuba, por qué no te vas?” Su mensaje ha conectado con cientos de emigrados que también se han cansado de escuchar la misma frase repetida con nostalgia desde la comodidad de la vida en el extranjero.

En el video, la joven pone el dedo en la llaga. “Lo dicen con cara seria mientras el café les sale de una cafetera eléctrica y el desayuno es pan con jamón del bueno. Lo dicen desde el sofá, viendo Netflix y con aire acondicionado en toda la casa”, apunta. Según ella, lo que muchos extrañan no es Cuba, sino una vida sin decisiones, sin responsabilidades, sin presión. “Allí solo había que sobrevivir. Aquí hay que pensar y hacerse cargo”, afirma.

Lejos de negar lo que significa la familia o los recuerdos, @camsoria19 aclara en la descripción del video que también extraña cosas: los almuerzos con los abuelos, las novelas a las 9, el calor de los primos. Pero deja claro que eso no es lo mismo que querer volver a vivir en Cuba. “No quiero regresar. Quiero tenerlos aquí conmigo”, escribió.

El video generó una avalancha de reacciones. Algunos coincidieron de inmediato: “Yo tengo a mis padres y abuelos allá, pero el día que los tenga aquí, allá no vuelvo”. Otro fue más directo: “No extraño nada de Cuba, al contrario, cada vez extrañaba más Estados Unidos”. Muchos comentaron que lo duro es no tener a los suyos cerca, no necesariamente haber dejado el país.

Otros defendieron el punto contrario. Un usuario escribió que regresó a Cuba, donde tiene casa propia, carro, aire acondicionado y su propio negocio. “Desayuno con jamón del bueno. Me quitan la luz, pero pongo mi planta y listo”. Aunque son los menos, también hay quienes aseguran haber encontrado en Cuba una vida más tranquila, pese a todo.

La creadora cierra su video con una frase que resume su mensaje: “A veces es más fácil romantizar el pasado que afrontar el presente que tú mismo escogiste”. Una reflexión incómoda, pero honesta, que ha tocado una fibra común en muchos cubanos que viven fuera: la diferencia entre extrañar y querer volver.

