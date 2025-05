Joven postrado por una década podrá salir de casa gracias a un empresario cubano de Miami

Un joven cubano que lleva una década postrado por fin podrá salir de su casa gracias a la solidaridad de un compatriota de Miami que le envió una silla de ruedas.

"Ya tengo ya para movilizarme, ya me verán dándole la vuelta a La Habana", dijo emocionado.

La felicidad del joven es posible gracias a José González, un empresario cubano en Estados Unidos que suele colaborar con este tipo de iniciativas con el proyecto de ayuda del humorista Limay Blanco.

"Gracias de corazón, soy una persona que lleva postrada hace nueve años que prácticamente no se mueve, me ha salvado la vida, me ha ayudado para poder salir, poder acomodarme. Aquí tiene un gran amigo", expresó.

En un video compartido en Instagram en la cuenta de Limay Blanco se ve que es una silla de ruedas eléctrica recuperada, a la que el donante le cambió la batería.

González posee una agencia de paquetería y preparación de tramites migratorios, a través de la cual se envían a Cuba muchas donaciones de residentes en Estados Unidos destinadas a personas con necesidades en la Isla.

La madre del muchacho también mostró su agradecimiento.

