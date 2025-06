"Qué le pasa al criticón y al envidioso que sufre con lo que yo gozo": Milenita se burla de sus haters en redes

Milenita volvió a encender las redes sociales con su desparpajo y estilo único, lanzando un mensaje directo a sus críticos con unos versos inventados por ella misma.

“Mi gente, yo aquí preparada para salir a pasear, tan bella como de costumbre, miren para allá esa muñeca. ¡Dios mío, qué mango! ¿Cuándo tú has visto una muñeca así? Hoy me levanté feliz, feliz de la vida con esta cancioncita que dice así y que yo me inventé: Qué le pasa al criticón y al envidioso que sufren con lo que yo gozo”: se puso a cantar en un video en TikTok donde se muestra con su maquillaje fuera de serie y actitud devastadora.

La cubana, que se ha ganado un lugar en el mundo del entretenimiento digital por su autenticidad y carisma, no se detuvo ahí. En otra publicación se le ve bailando sin complejos al ritmo de “Rikisisisimo”, del reguetonero Oniel Bebeshito, disfrutando a plenitud sin importarle los comentarios negativos.

Por si fuera poco, Milenita también se burló de los mensajes ofensivos que recibe a diario. En otro video, aparece despeinada y toda pintarrajeada, acompañada de una frase que suelen dejarle sus detractores: “No te sabes maquillar, eres el hazmerreír de todos”.

“Mi genteeeee, aquí vinimos a ser todo lo que queramos ser. Maquíllate como quieras y se siempre feliz por ti”, fue el consejo que dio a sus followers.

Lejos de dejarse afectar, la creadora de contenido ha sabido convertir las críticas en impulso para seguir creciendo y aprovechando su viralidad. Milenita sigue firme, sin complejos y más auténtica que nunca, lo que le ha ganado también muchísimos elogios entre sus seguidores.

