Locutor cubano Frank Abel afirma haber recibido notificación de deportación en EE.UU.

El formulario I-220A es un documento de libertad bajo supervisión otorgado a algunos migrantes que ingresan a EE.UU. por la frontera, pero no es reconocido como una admisión legal. Esto significa que los beneficiarios no pueden acogerse automáticamente a la Ley de Ajuste Cubano, lo que los deja en un limbo migratorio y sujetos a deportación si no avanzan favorablemente sus solicitudes de asilo.