Locutor Frank Abel Gómez pide disculpas por abandonar gira: "Estaba en una situación muy precaria en Cuba"

El locutor cubano Frank Abel Gómez pidió disculpas públicamente por abandonar una gira artística para poder quedarse fuera de Cuba y empezar una nueva vida en Estados Unidos.

Desde hace más de un año Frank Abel reside en Miami. Este martes dio una entrevista en El Show de Carlucho, y confesó que tenía una situación económica difícil en Cuba por eso decidió abandonar el país, pero tuvo que hacerlo incumpliendo un compromiso profesional.

"Tenía una gira para México con el proyecto Buena Vista Social Club (...) ofrezco mis disculpas a esos artistas porque nunca llegué a mi destino en México. Estaba en una situación muy precaria en Cuba, viviendo de la popularidad que me había ganado trabajando, pero era un desastre mi vida", dijo.

El locutor comentó que tenía un pasaporte especial de libre visado para trabajar en México y aprovechó esa oportunidad para no volver a Cuba. El documento oficial asegura que ya lo envió de regreso a la isla.

Frank Abel cruzó la frontera hacia Estados Unidos y estuvo un mes detenido. Al salir en libertad contactó con Alexander Otaola y en su show dio la primera entrevista explicando que no volvería a la isla. Poco después, su relación de cordial amistad con el influencer se rompió.

El locutor tiene una voz impresionante y es muy popular en Cuba. Conoce a muchos artistas porque estuvo a cargo de programas como El Exitazo en la emisora Radio Taíno, y presentó grandes espectáculos como los Premios Lucas en la Televisión Nacional.

"No tengo una fuente de ingreso permanente, tampoco tengo un trabajo. No vine a este país pensando que podría desarrollarme ni como locutor, ni presentador ni como artista. Vine como un cubano más que está al límite. Ya después de un año no me renovaron las ayudas", dijo el locutor y reiteró que estaba buscando empleo.

"En Estados Unidos encontré un bonito país, nuevos amigos que han hecho mucho por mí, que ayudan, que brindan una mano", dijo emocionado.

Carlucho cerró la entrevista haciéndole una oferta irresistible a Frank Abel: "Lo único que puedo hacer contigo es estrecharte la mano y ofrecerte trabajo en esta plataforma", le dijo. Ambos comunicadores se dieron un conmovedor abrazo.