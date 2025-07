Revelan video que muestra el momento en que Chocolate MC secuestra a un cubano en Miami

Vídeos relacionados:

Un video de vigilancia revelado por NBC Miami muestra el momento en que el rapero cubano Chocolate MC, cuyo nombre real es Yosvanis Sierra-Hernández, secuestra a un hombre en un estacionamiento de Opa-locka, al norte de Miami.

Las imágenes, captadas el pasado 3 de junio, muestran al artista apuntando con una pistola a un seguidor. El video deja poco margen a la interpretación: Chocolate MC se sube al vehículo de la víctima, lo amenaza nuevamente y lo obliga a conducir mientras él ocupa el asiento del pasajero.

El afectado, identificado como Daniel Pérez, había conversado días antes con Telemundo y reveló que detrás de las imágenes hay una historia de pánico, impotencia y miedo a morir.

Según contó la víctima, no fue él quien se acercó al cantante, sino todo lo contrario. “Yo estaba hablando con mi esposa por videollamada, preguntándole qué marca de detergente quería que comprara. Cuando él me vio con el celular en la mano, me dijo: ‘Tú me estás grabando’. Le respondí que no, que estaba hablando con mi mujer. Entonces me puso la pistola en el pecho y me dijo que se iba a llevar mi carro”.

Daniel Pérez aseguró que en ese momento comenzó una pesadilla. “Me pidió el teléfono, me lo quitó. Como no encontró las llaves del vehículo, me dijo que me montara con él y que lo llevara”.

Chocolate lo obligó a conducir por distintos puntos de la ciudad, bajo amenaza constante. “Mientras más me hacía manejar, más hablaba cosas en su mundo… Yo ni hablaba, nada más pensaba cómo salir de ahí. Ya el estrés y la impotencia que yo tenía era tanta, que lo iba a meter contra un poste”.

Durante todo el trayecto, el artista —según el testimonio— mantuvo una pistola blanca apuntándole. “Nunca me dijo si era de juguete o no. Yo veía el dedo puesto en el gatillo y pensaba en mi familia. No podía hacer nada porque si se le iba un tiro, ahí mismo me quedaba”, relató.

Aunque salió ileso, el joven decidió denunciar a Chocolate MC. “Yo salí bien, pero puede pasarle a un niño, a un anciano, a otra persona. Es una persona que no le importa nada. Yo simplemente estaba en el lugar incorrecto”, afirmó.

Sobre quienes alegan que el cantante necesita ayuda psiquiátrica, Pérez fue contundente: “No, brother. Él no necesita ayuda mental. Lo que necesita es salir de las drogas. El mejor lugar donde debe estar es preso. Porque en cualquier momento le va a dar un tiro a alguien”.

Historial violento y sin derecho a fianza

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade detuvo al cantante ese mismo día, alrededor de las 8:20 p.m. Le fue confiscada una pistola de juguete blanca y negra, similar a la usada durante el secuestro, con la cual él mismo reconoció haber intentado “asustar a la víctima”.

Chocolate fue ingresado en la cárcel TGK, sin derecho a fianza, por haber violado las condiciones de una libertad condicional anterior. En corte, el reguetonero negó estar “loco” y aseguró que se siente “más seguro en prisión”.

También afirmó que alguien estaría “pagando para que lo maten”, como —según él— ocurrió con el reguetonero El Taiger.

Este es el noveno arresto del artista en ocho años, y el quinto caso abierto en Florida. Durante esos años ha enfrentado cargos por agresión sexual, secuestro, hurto mayor, violencia doméstica y hasta presunta conspiración para cometer asesinato.

Por haber violado las condiciones de una libertad anterior, se le ha negado la fianza y deberá permanecer en prisión hasta su juicio.