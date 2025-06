Cubana arremete contra su hermana en Cuba y la bloquea: "Para ellos lo básico no es suficiente, te exigen lujos"

Una cubana en Estados Unidos arremetió en un video en TikTok contra su familia en la isla, argumentando que no se conforman con la ayuda que ella puede brindarles, sino que le exigen constantemente cosas caras y de marcas.

“Acabo de bloquear a la única hermana que tengo y que vive en Cuba. Yo no sé si a todas las nacionalidades les pasa lo mismo o el descaro de la gente en Cuba es único”, comenzó diciendo la tiktoker cubana que se identifica en redes como @mirelis_narraciones.

“A ellos no les basta con que tú les mandes comida, les mandes el papel con el que van al baño, con que les mantengas el teléfono recargado, lo básico, para ellos lo básico no es suficiente, quieren lujo”, aseguró.

La creadora de contenido relató que cuando su hermana le pide algo es con exigencias expecíficas, por ejemplo, a su sobrino se le rompió el teléfono y le pidieron uno marca Samsung con ciertas especificidades, porque según ellos ese es el bueno, el que se usa en Cuba y el modelo que tienen los amiguitos de su sobrino.

“No es el que tú puedas mi hermana, el que tú tengas disponible, el que tú puedas comprar, no, es una marca, es un estilo, es un número, es el último”, reflexionó la cubana en el extranjero.

Cuando quiso comprarle unos tenis al sobrino para la escuela y se decantó por unos marca Puma de más de 30 dólares, fuertes y negros para que fueran duraderos en el contexto escolar, la hermana le pidió unos Vans porque también esos son los que se usan en la isla.

“Ay mi hermana tú sabes lo que se usa aquí, Prada, que a mí me encanta pero tú sabes quién la usa, la que la puede pagar, porque yo con mi dinero tengo que comprarme la de Zara para poder mandar los zapaticos tuyos, los del niño, los de mami y hasta medicinas para el vecino”, dijo con ironía y sarcasmo.

“El problema con la gente en Cuba es que Cuba está de apaga y vamos. No es lo básico, lo que tú puedas, no te puedes enredar, no te puedes atrasar, no puedes tener un mes apretado porque te exigen y te exigen con marcas (...) Llega un momento en que te conviertes en la turista y ellos, la familia, en la jinetera”, agregó sin contemplaciones.

El video se volvió viral en TikTok y generó muchísimos criterios encontrados, mientras unos se identifican con su situación y aseguran que viven a diario experiencias muy similares criticando a sus familiares en Cuba; otros la tildaron de exponer en las redes sus problemas personales y le cuestionaron que bloquee a su hermana porque debe ayudar siempre a su familia.

