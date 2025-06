"Trabajamos con el corazón arrugado": Empleada de Walmart conmueve con mensaje tras despidos de inmigrantes

Una empleada colombiana de Walmart ha conmovido en redes sociales con un emotivo mensaje sobre la difícil jornada que vivieron ella y sus compañeros de trabajo, en medio de despidos que están afectando a migrantes con permisos temporales vencidos en Estados Unidos.

“Hoy todos en Walmart estamos trabajando con el corazón arrugado”, dijo la joven, identificada en TikTok como Melienusa. Vestida con el uniforme de la cadena, grabó el video desde su puesto de trabajo, visiblemente afectada. “Los migrantes, incluso ciudadanos americanos, todos estamos trabajando muy tristes hoy. Y los que no somos ciudadanos, pues un poco angustiados también por toda la situación que se está viviendo en el país”.

En su testimonio, compartido el 3 de junio, explicó que más de 60 empleados habían sido suspendidos o despedidos en su tienda tras perder su estatus migratorio, particularmente el parole humanitario. “Personas trabajadoras, responsables, que pagan impuestos, que tienen hijos, que quieren hacer las cosas bien… están pagando las consecuencias”.

Aunque no menciona directamente a ningún político, hace alusión al impacto que han tenido los cambios en la política migratoria bajo la nueva administración. “Ya no sabemos qué va a pasar. Todo el mundo está tratando de hacer las cosas bien, de manera legal, ordenada, tratando de respetar las normas y las leyes, pero ya no sabemos qué esperar”.

Antes de finalizar, dedicó unas palabras a quienes perdieron su empleo: “Les deseo mil bendiciones. Confíen en Dios, que él es quien tiene la última palabra. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y él es quien quita y pone reyes en el mundo”.

Reacciones: entre empatía, dudas y críticas

El video de Melienusa no tardó en viralizarse y abrir un intenso debate en TikTok. Cientos de usuarios expresaron apoyo emocional, agradeciéndole por visibilizar una realidad que afecta a muchos. “Gracias por hablar por todos. Hoy lloré contigo”, escribió una usuaria. Otra añadió: “Estamos contigo. Dios proveerá”.

Sin embargo, también se generaron preguntas, dudas y críticas. Algunos se sorprendieron de que Walmart contratara personas con estatus migratorio temporal: “¿Desde cuándo Walmart contrata a gente con parole?”, preguntó un perfil. Otros recordaron que el parole es un permiso temporal: “¿Qué parte de temporal no entendieron?”, escribió un usuario.

También hubo comentarios en tono más duro: “Muchos de ustedes se burlaban de otros migrantes. Ahora les toca”. Y otros que respondieron desde su propia experiencia: “Yo tengo 20 años aquí sin papeles y sigo luchando. No hay garantías para nadie”.

A pesar de los matices, el video generó una conversación abierta sobre la incertidumbre que viven quienes llegaron legalmente y han tratado de integrarse, pero ahora enfrentan obstáculos para continuar trabajando.

“Pagamos justos por pecadores”: otra trabajadora relata su despido

Pocas horas después del primer video, otro testimonio se volvió viral. Ruth, una trabajadora venezolana, compartió su experiencia tras haber sido despedida también el 3 de junio. “Hoy oficialmente me acaban de llamar para informarme que estoy fuera de mi trabajo”, contó.

Según explicó, Walmart notificó que ya no podía continuar en su puesto por tener permiso de trabajo bajo la categoría C11, correspondiente al parole humanitario. “Solo podemos renovar las personas que tengan un permiso de trabajo por asilo, o sea, que tengan cinco años, el permiso que es la categoría C8”, detalló.

Con voz quebrada, Ruth expresó su indignación: “Pagamos justos por pecadores. Somos nosotros los que salimos a trabajar, salimos a echarle bola, salimos a dejar nuestro país en alto, pagamos papeles, pagamos legalidad en este país”.

Además, cuestionó la cobertura mediática que prioriza ciertos casos escandalosos por encima de lo que, para ella, debería ser el foco: personas honestas que están perdiendo su sustento. “Nos están revocando de nuestros trabajos y nadie le presta atención a esto. Quedamos como quien dice en standby”.

Reacciones: defensa, juicio y solidaridad

El video de Ruth también recibió una avalancha de comentarios, algunos solidarios, otros muy críticos. Varios usuarios defendieron a Walmart señalando que solo acata regulaciones: “No es decisión de Walmart, es una orden federal”. Otro comentó: “La culpa no es de la tienda, es del sistema”.

También hubo quienes reprocharon el tono emocional del video: “Dejen de llorar, así es la vida en EE.UU.”. Otros recordaron que el parole no garantizaba permanencia: “Era una medida temporal. No hicieron los ajustes a tiempo”.

Sin embargo, muchos ofrecieron palabras de aliento: “Confía en Dios, vienen cosas mejores”, “Esto solo es una prueba, tú puedes con esto”, “Eres una guerrera, sigue adelante”.

“Estamos en espera, pero no sabemos qué hacer”

A la redacción de CiberCuba también llegó un testimonio directo. Una cubana de 65 años explicó que ella y su hija, de 35, llegaron al país bajo el parole humanitario en diciembre de 2023. En diciembre de 2024, tras cumplir el año y un día reglamentario, solicitaron la residencia. En febrero de 2025 fueron citadas para las huellas biométricas, pero no han recibido respuesta desde entonces.

El pasado 3 de junio, la hija fue despedida de Walmart tras ocho meses de trabajo. “Tengo la notificación de mis huellas y el número de caso que ya inmigración recibió. Pero hasta ahora no he tenido más respuesta. Mi hija ha trabajado desde que llegó, y hoy le dijeron que no puede seguir”, explicó. “Estamos en espera, pero no sabemos qué hacer. ¿Nos pueden deportar?”

Estas reacciones llegan poco después de que fuera noticia que Walmart había comenzado a despedir empleados migrantes tras el fallo de la Corte Suprema que permite al gobierno revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario. Según Bloomberg y Univisión, la empresa exige a sus trabajadores actualizar los permisos de trabajo este mes o serán separados. Los despidos afectan especialmente a empleados de origen cubano, venezolano, haitiano y nicaragüense.

El formulario I-9, requerido por ley federal, obliga a las empresas a verificar la autorización de trabajo. Expertos en migración han recomendado a quienes estén en procesos activos (como solicitudes de residencia) mantener la documentación al día y buscar asesoría legal.

