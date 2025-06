Alexander Otaola reacciona a la posible deportación de Frank Abel: "Me alegro de que estén limpiando"

El influencer cubano Alexander Otaola no perdió la oportunidad de reaccionar a la situación migratoria que enfrenta el locutor Frank Abel González Bernal, quien rompió en llanto tras recibir una notificación de deportación de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Durante una reciente transmisión en su programa, Otaola se mostró sarcástico y contundente ante el anuncio: “Es música para mis oídos oír a Frank Abel dando gritos, que para mí todo es un show tratando de llamar la atención para el show de Destino”, expresó.

Otaola cuestionó la validez del supuesto proceso de asilo político que Frank Abel asegura haber presentado hace tres años en Tampa. “Si él tiene hace tres años un asilo político como dice que presentó en Tampa, en tres años tendrían que haber dado una resolución del asilo político a no ser que lo haya perdido”, comentó.

El presentador también aplaudió las acciones de las autoridades estadounidenses en el actual contexto migratorio: “Yo me alegro de que el presidente Trump y Seguridad Nacional y el Departamento de ICE estén limpiando, vamos, para atrás, para atrás. Él no se puede ir ahora porque él es desertor, no sabía, porque no te hemos visto desde que llegaste decir absolutamente nada en favor de la libertad, te vemos allí justificando que la gente vaya a Cuba, que la gente mande paquetes para Cuba, dinero para Cuba, te vemos en el programa que es la sucursal del periódico Granma”.

Otaola se refirió al historial del locutor, criticando su postura ante la situación cubana y su aparente falta de activismo en favor de la libertad de la isla. “Yo creo que va a ser difícil que tú puedas probar un asilo político, en todos estos años que llevas aquí no has participado en nada en favor de la libertad de los cubanos, no has ido ni por error a una manifestación, a una concentración, no sé cómo tú vas a sustentar un asilo político frente a Inmigración”, arremetió.

Frank Abel se enfrenta ahora a una posible deportación tras recibir una carta de deportación que pone en duda su permanencia legal en Estados Unidos y se mostró desesperado argumentando que no puede volver a Cuba.

Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de Frank Abel González Bernal y la postura de Alexander Otaola