Cubadebate reacciona al paro universitario con un poema panfletario: Décimas en vez de noticias

Mientras miles de estudiantes universitarios cubanos protagonizan una de las protestas más significativas de los últimos años contra el tarifazo de ETECSA, la prensa oficialista ha optado por mirar hacia otro lado.

Lejos de informar con transparencia o reflejar el debate real que sacude las aulas, Cubadebate publicó este 8 de junio unas décimas de tono doctrinario firmadas por Yoerky Sánchez Cuéllar, en las que el conflicto fue rebautizado como un simple “diálogo respetuoso”.

Bajo el título “El diálogo respetuoso”, Sánchez Cuéllar —actual director del diario Juventud Rebelde y antaño director de Alma Mater, revista de la Federación Estudiantil Universitaria— malparió tres estrofas con la intención de suavizar y despolitizar la indignación estudiantil.

El “periodista y poeta” rimó “culta” con “insulta”, pero no mencionó en ningún momento el motivo de fondo: el rechazo masivo a las medidas de ETECSA que encarecen el acceso a internet en una población precarizada, tal y como denunciaron miles de cubanos en los comentarios a la nota sobre el incremento de tarifas que publicó Cubadebate.

Un panfleto rimado según el canon de la escuela Ñico López

Desde el punto de vista literario, las décimas carecen de densidad poética, originalidad y honestidad expresiva. En realidad parecen pergeñadas en los jardines de la escuela Ñico López, donde los futuros “cuadros” del Partido Comunista se adiestran en juegos florales de espartana métrica “chivatiente”.

Lejos de ofrecer una visión compleja de un conflicto que supone un drama para la nación, o una interpretación sinestésica del álgido momento, el “periopoeta” se limitó a recitar frases hechas y lugares comunes, como “entenderse es lo que importa” o “solo el torpe no aquilata la energía que desata el diálogo respetuoso”.

Sánchez Cuéllar soltó un ripio predecible, plagado de rimas forzadas, que no interrogó la realidad con ayuda de las musas, sino que la disfrazó en contubernio con el súcubo de La Ciguapa.

Sus décimas recuerdan a los viejos manuales del discurso ideológico revolucionario: lo que no se puede nombrar se cubre con metáforas huecas. El resultado es un poema de cartón piedra, diseñado para legitimar la narrativa oficial: no hay conflicto, solo diálogo; no hay inconformidad, sino “intercambio de elementos”.

Silencio institucional y evasión oficialista

Mientras los estudiantes exigen explicaciones públicas, tarifas más justas y acceso equitativo a la conectividad, la prensa del régimen ha optado por ignorar los hechos, o calificarlos de "fake news".

Ni el Noticiero Nacional de Televisión ni Granma ni Juventud Rebelde han cubierto las asambleas universitarias, las votaciones por el paro, los debates técnicos o los pronunciamientos de las facultades.

En su lugar, el único gesto simbólico del aparato mediático ha sido el tostón con forma de poema de Sánchez Cuéllar, que ni siquiera menciona a los estudiantes, ni a ETECSA, ni la palabra “protesta”.

Esta omisión no es ingenua. En paralelo, el gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió de forma vaga al “descontento” en su podcast Desde la Presidencia, evitando por completo cualquier alusión a las razones esgrimidas por los estudiantes para la movilización universitaria, que calificó como una intensa campaña de manipulación en redes sociales, "cargada de mentiras".

A la vez, el régimen envió señales de mano dura, con el ascenso del ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, al grado de general de Cuerpo de Ejército, así como amenazas directas por parte de la Seguridad del Estado reportadas por estudiantes de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Entre el miedo y la metáfora: ¿Literatura o propaganda?

El caso de las décimas publicadas por Cubadebate es representativo de una táctica discursiva habitual en la prensa oficial cubana: reemplazar el periodismo con pseudoliteratura panfletaria cuando la realidad desborda el relato permitido.

Al evitar toda mención concreta, el poema de Sánchez Cuéllar se convierte en un texto de alineamiento ideológico, no de reflexión crítica. No hay empatía hacia los estudiantes, ni respeto por sus demandas, ni reconocimiento del momento histórico que protagonizan.

Más aún, estas “décimas” parecen cumplir una función decorativa: suavizar la percepción del conflicto en un público domesticado por décadas de narrativa única.

En lugar de asumir su deber informativo, Cubadebate se convierte en el coro de fondo de un poder que no sabe o no quiere escuchar.

El precio de no decir

Lo que no se dice también comunica. Y lo que se oculta, también se constituye en denuncia. En un país donde los jóvenes reclaman con razón su derecho a participar, opinar y construir una sociedad más justa, las metáforas vacías no bastan.

Las universidades arden en debate, y el gobierno responde con décimas. La ciudadanía exige cambios reales, y la prensa oficial responde con silencios elocuentes, amenazas veladas y versos vomitivos.

Como dijera una estudiante en una de las asambleas de MATCOM: “¿Nosotros somos vulnerables o son sus medidas las que nos hacen vulnerables?”.

La respuesta, está claro, no la encontrarán en Cubadebate.