Pintan consignas en contra del régimen en muro de cementerio de Holguín

Más de 20 pintadas con consignas en contra del régimen cubano aparecieron en el muro de cementerio de Mayabe, en Holguín, esta semana.

Según el medio independiente 14 y Medio, más de 20 pintadas con frases como “Abajo la dictadura”, “Patria y vida”, “Díaz-Canel, singao” o “Libertad para el pueblo” aparecieron el pasado jueves en la tapia del camposanto.

El lugar fue tomado desde temprano por agentes del Ministerio del Interior (MININT) que vigilaban a quienes pasaran cerca con tal de que no sacaran fotos, mientras intentaban eliminar las pintadas.

“No se podía sacar el móvil ni para ver un mensaje (…) No me quitaron los ojos de encima, tuve miedo por un momento que me levantaran”, dijo al medio independiente el chofer de un triciclo eléctrico que pasó por el cementerio a primera hora del jueves.

El medio independiente compartió imágenes del muro recién pintado luego de que fueran borradas las pintadas.

Un camión cisterna cargado de cal fue necesario para cubrir las pintadas, refirieron testigos.

La aparición de carteles en contra del régimen es cada vez más común en un contexto marcado cada vez más por el malestar ciudadano.

A inicios de junio, un letrero con la frase “Abajo la dictadura” apareció en una de las zonas más transitadas de Sancti Spíritus, lo cual provocó un gran revuelo en redes sociales y entre los transeúntes que presenciaron la escena antes de que fuera borrada por agentes del MININT.

El mensaje fue pintado con letras negras sobre un muro emblemático ubicado justo en la intersección de la Carretera Central y la Avenida de los Mártires (Marcos García), frente a la sede provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y a la Universidad “José Martí”.

A finales del pasado año, aparecieron varios carteles críticos hacia Raúl Castro en el poblado Dos Caminos del municipio San Luis, en la provincia santiaguera.

En esa ocasión, los textos, escritos con lápiz negro en las paredes de lo que parecía ser una vivienda, decían: "Abajo Raúl" y "Ping... hay hambre".

En Cuba estas expresiones de protesta, cada vez más frecuentes, suelen ser reprimidas, y las autoridades acuden al lugar con peritos, perros y personal especializado para descubrir a los responsables y encarcelarlos.

En mayo del año pasado un tribunal impuso nueve años de prisión contra el joven Jorge Luis Boada Valdés, supuesto autor de un enorme cartel contra el régimen que apareció en la barriada de Santos Suárez, La Habana, en enero de 2022.

