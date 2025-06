Valla en Miami exige libertad para José Daniel Ferrer y todos los presos políticos en Cuba

Vídeos relacionados:

Una nueva valla publicitaria colocada en la transitada autopista Palmetto Expressway de Miami ha generado un fuerte impacto entre la comunidad cubanoamericana, al exigir la libertad del opositor José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.

"Ya está puesto este cartel recordándole al mundo que Cuba es una DICTADURA, con cientos de presos políticos", escribieron Los Pichy Boys en su cuenta de Instagram, donde agradecieron la iniciativa.

El cartel fue financiado por el abogado de inmigración Miguel Inda-Romero, conocido como Abogado Sincero.

Por su parte, Inda-Romero calificó a Ferrer como "un verdadero héroe cubano" que ha sacrificado su vida por la libertad del país.

"Ojalá él llegue a saber que miles de personas que manejan en el Palmetto diariamente verán este letrero y sentirán tanto orgullo de ser cubano como José Daniel Ferrer", escribió en su cuenta de Instagram.

También mencionó a otros presos políticos como Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Lisandra Góngora y Félix Navarro, y reiteró que "no podemos dejar de luchar".

Lo más leído hoy:

La colocación de esta valla ocurre tras la reciente revocación de la libertad condicional de Ferrer por parte del régimen cubano, bajo acusaciones que han sido ampliamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue retornado a prisión por no comparecer ante el tribunal tras su excarcelación anticipada. Él mismo había denunciado en redes sociales que no participaría en lo que considera un proceso ilegítimo.

El opositor es una figura clave del movimiento prodemocrático cubano y ha sido encarcelado en múltiples ocasiones por su activismo. Según la organización Prisoners Defenders, hasta abril de 2025 Cuba contabiliza al menos 1.155 presos políticos.

Esta no es la primera vez que las vallas publicitarias se convierten en una herramienta de expresión política en el sur de Florida.

En los últimos meses, varios carteles colocados en la autopista Palmetto han abordado temas relacionados con la represión en Cuba, el voto en dictadura y controversias políticas en el exilio cubanoamericano.

A finales de mayo una valla colocada en plena Palmetto Expressway, en el área de Miami-Hialeah, captó la atención del exilio cubano con un mensaje contundente dirigido al régimen de la Isla: "En tiranía no se vota, no se negocia y no se acepta plebiscito".

El mensaje se complementaba con una poderosa oración y llamado: "Hacerlo sería complicidad y traición".

La iniciativa generó varias reacciones en redes sociales, donde los internautas expresaron apoyo o críticas al mensaje.

La nueva valla a favor de Ferrer reafirma el uso del espacio público por parte del exilio para visibilizar la situación de los derechos humanos en Cuba y mantener viva la exigencia de libertad para los presos de conciencia en la Isla.

Preguntas frecuentes sobre la situación de José Daniel Ferrer y los presos políticos en Cuba