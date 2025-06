Piden ayuda para niña cubana de 10 años que padece enfermedad rara y peligrosa

Vídeos relacionados:

La activista cubana Lara Crofs está pidiendo ayuda para salvar la vida de una niña de apenas 10 años que padece una rara y dolorosa enfermedad congénita.

La historia de Brianna, quien vive en Villa Clara, expone una vez más la trágica impotencia del sistema de salud cubano frente a enfermedades complejas que requieren atención especializada.

Brianna. Foto: Facebook / Lara Crofs

Desde los dos años, la pequeña enfrenta una extraña dolencia: un quiste tirogloso lingual con trayecto fistuloso, una malformación en la base de la lengua que obstruye parcialmente sus vías respiratorias.

Quiste en la base de la lengua de la niña. Foto: Facebook / Lara Crofs

Esta condición le provoca episodios de asfixia, vómitos, taquicardias, dolor extremo, problemas para hablar y hasta para tragar su propia saliva. Su salud se ha deteriorado de forma alarmante en las últimas semanas.

La menor no puede asistir a la escuela con regularidad. Sus maestros tienen miedo de que sufra un episodio grave durante las clases.

Su mamá, completamente devastada, intenta mantenerla estable mientras el tiempo corre en su contra.

"Una niña de 10 años no debería vivir con miedo a ahogarse por comer. Una niña valiente no debería ir perdiendo peso por no poder tragar", escribió Lara Crofs en Facebook.

Captura de Facebook / Lara Crofs

Brianna ha sido operada tres veces en Cuba, pero los médicos han reconocido que el país no cuenta con la tecnología ni los recursos necesarios para ofrecerle una solución definitiva.

La malformación siempre regresa y los tratamientos disponibles solo logran aliviar temporalmente los síntomas, sin frenar el crecimiento del quiste.

Ante la desesperación, la familia logró que un hospital especializado en Miami aceptara el caso.

La cirugía que la menor necesita es compleja y de alta precisión. El costo total, que incluye intervención quirúrgica, hospitalización, trámites de visado y pasajes para ella y su madre, asciende a $32,000 dólares, una cifra inaccesible para una familia cubana común, más aún en medio de la profunda crisis económica y sanitaria que atraviesa el país.

Un sistema de salud quebrado

Mientras el gobierno cubano sigue presumiendo en foros internacionales de un "sistema de salud gratuito y universal", historias como la de Brianna revelan una realidad muy distinta: una medicina pública colapsada, sin tecnología de punta, sin medicamentos básicos y sin capacidad para atender casos complejos.

En vez de garantizar el derecho a la salud, las familias se ven obligadas a pedir ayuda en redes sociales, con la esperanza de que la solidaridad supla lo que el Estado ha dejado de ofrecer.

¿Cómo ayudar?

Lara pidió compartir la historia: cada vez que alguien la ve, aumentan las posibilidades de apoyo.

"Dona lo que puedas: 1 dólar, 5, 10... todo suma. (...) Si deseas ver los documentos médicos o hablar con la familia, puedes escribirnos. Estamos abiertos y disponibles para cualquier pregunta", detalló.

La vida de una niña no puede depender de una rifa en Facebook

Lo más indignante es que la vida de una niña cubana dependa de la caridad digital, mientras el gobierno destina recursos a propaganda, represión o construcciones faraónicas para turismo extranjero.

¿Dónde está el derecho a la salud cuando una cirugía que podría salvarle la vida solo puede hacerse fuera del país?

Brianna necesita ayuda urgente. Su caso no debería ser uno más entre miles de historias silenciadas. Merece vivir, sin miedo, sin dolor, sin ser una víctima más de un sistema que ha dejado de proteger a los más vulnerables.

