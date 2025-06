EE. UU. podría vetar la entrada de ciudadanos de 36 países más: Aumenta la lista negra de Trump

Vídeos relacionados:

La administración del presidente estadounidense Donald Trump está considerando ampliar de forma significativa sus restricciones migratorias con la posible inclusión de ciudadanos de 36 nuevos países en su lista negra, lo que implicaría un veto total o parcial de entrada a Estados Unidos si no cumplen con los estándares de seguridad exigidos por el Departamento de Estado.

La información fue revelada este sábado por la agencia Reuters, a partir de un cable interno firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, en el cual se señala que las autoridades estadounidenses identificaron a 36 países como potencialmente problemáticos en términos de cooperación migratoria, seguridad documental o antecedentes de terrorismo y actividades antiestadounidenses.

“El Departamento ha identificado 36 países de preocupación que podrían ser recomendados para una suspensión total o parcial de entrada si no cumplen con los requisitos establecidos dentro de 60 días”, cita Reuters.

El cable indica que no todos los criterios se aplican a cada país por igual, pero que las fallas comunes incluyen la emisión de pasaportes poco confiables, la falta de cooperación para repatriar nacionales con órdenes de deportación, y casos documentados de terrorismo, antisemitismo o actividades antiamericanas cometidas por ciudadanos de esos países en suelo estadounidense.

Los países que podrían ser vetados si no corrigen su situación en los próximos dos meses son: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Bután, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Kirguistán, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabue.

La iniciativa se enmarca en una nueva ofensiva migratoria impulsada por Trump tras asumir su segundo mandato en enero pasado.

En lo que va de año, ya ha prohibido el ingreso a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán, Sudán, Somalia y Yemen, y ha ejecutado deportaciones masivas de venezolanos acusados de vínculos con pandillas.

También ha tomado medidas contra estudiantes extranjeros y ha endurecido las condiciones para visados.

Aunque Cuba no aparece en esta nueva lista de 36 países, ya se encuentra bajo restricciones parciales desde el pasado 4 de junio, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que limita la entrada de ciudadanos cubanos a EE. UU. bajo el argumento de “falta de cooperación” por parte del gobierno de La Habana en materia de repatriaciones.

"He decidido restringir y limitar parcialmente la entrada de nacionales de los siguientes siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Estas restricciones distinguen entre la entrada de inmigrantes y no inmigrantes, pero se aplican tanto a esta como a la de no inmigrantes", señala el texto oficial.

En marzo pasado, la administración del presidente Donald Trump había informado que estaba considerando imponer restricciones de ingreso a ciudadanos de 43 países, incluido Cuba, organizados en tres categorías: "roja", "naranja" y "amarilla".

Según un reporte publicado por The New York Times este viernes, la lista aún no es definitiva y podría sufrir modificaciones antes de ser aprobada por la Casa Blanca.

La prohibición estaría comprendida dentro de una orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero, titulada "Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otros", destinada a evitar "amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública".

