"No se lleven a nuestras latinas": dos adolescentes causan furor en protesta contra deportaciones en Miami

En medio de la jornada nacional de protestas "No Kings", que movilizó a miles de personas en todo Estados Unidos el pasado sábado, una imagen captada en el centro de Miami se volvió viral y encendió las redes sociales.

El periodista Yusnaby Pérez compartió en Facebook la fotografía en la que aparecen dos adolescentes estadounidenses durante la manifestación contra las deportaciones de migrantes ilegales.

La popularidad de la foto fueron los carteles que sostenían. Uno decía "Dont take our latinas (No se lleven a nuestras latinas)" y el otro "Estoy buscando novia".

La escena, tomada en plena Antorcha de la Amistad, donde se reunieron miles de personas en un ambiente colorido y tranquilo, provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.

En cuestión de horas, la imagen fue compartida miles de veces, acompañada por comentarios que iban desde el humor y la ternura hasta reflexiones sobre la migración y los lazos culturales.

"Shiiii, me llevaré a tu papá, sois demasiado jóvenes para mí", bromeó una mujer.

"¡Yes! Boricuas, dominicanas y cubanitas. Lo mejor que hay. ¡Caribeñas!”, escribió un cubano emigrado, celebrando el espíritu del cartel.

Otra usuaria comentó: "Gracias, güeritos, por el apoyo, you are very cute, y los amargados aguafiestas que mantengan su distancia".

Muchos destacaron con humor el trasfondo afectivo de los mensajes. "Jajajaja, qué chistosos este par de niños, love", escribió una mujer. Y otra fue más directa: "Dame tu número de papá, por favor", acompañando su texto con emojis de risa.

Pero entre las risas, también hubo observaciones más profundas. Un usuario reflexionó: "Cuando encuentras una latina buena, no una tóxica superficial... Pueden hacer el mundo por ti, pero no la decepciones...".

Una camarera compartió su experiencia personal: "Trabajo en un bar y una vez escuché a este tipo blanco decir: 'Me encantan las latinas, especialmente cuando se vuelven locas por ti y empiezan a decirte qué hacer'".

Una usuaria argentina ironizó: "Están cansados de macarrones con queso y perros calientes", en referencia a la fama de buenas cocineras que son las latinas.

Más allá del chiste, un mensaje político

Aunque el gesto de los jóvenes fue tomado por muchos con humor, no estuvo exento de significado.

En el marco de una protesta organizada para oponerse a las deportaciones, la consolidación del poder en la figura del presidente Trump y los ataques a comunidades migrantes, los carteles son vistos como una muestra de solidaridad genuina.

"Todo esto es una broma y nadie hace nada al respecto. Este es nuestro único recurso. ¿Cuándo será suficiente?", expresó un manifestante visiblemente frustrado por la situación política y migratoria actual.

En Miami, así como en otras ciudades del sur de Florida como Coral Springs, Fort Lauderdale, Homestead y Miami Beach, las protestas se desarrollaron de forma pacífica.

Congas, batucadas y mensajes como "No hay reyes en Estados Unidos" marcaron la tónica de una jornada vibrante, crítica y, a ratos, inesperadamente tierna.

En medio del debate sobre el poder, la Constitución y los derechos humanos, dos adolescentes con carteles sobre el amor y la migración lograron recordarnos, por un momento, que la política también tiene rostro humano.

