Habla la abuela de Derek Rosa, el adolescente cubano acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Isabel Acosta, madre de Irina García y abuela del adolescente cubano Derek Rosa, rompió el silencio por primera vez ante las cámaras, a casi dos años del crimen que estremeció a la comunidad cubanoamericana de Hialeah.

En una entrevista exclusiva concedida a Telemundo 51, la abuela ofreció declaraciones conmovedoras sobre el dolor que arrastra desde el asesinato de su hija y la situación legal de su nieto, acusado de haberla apuñalado en su apartamento el 12 de octubre de 2023, mientras un bebé de 14 días —su medio hermano— dormía en una cuna cercana.

Durante un interrogatorio inicial con la policía, Isabel Acosta describió a Derek como “un ángel” y ha estado apoyándolo desde el primer momento.

Ahora, ante las cámaras, expresó cómo el dolor sigue intacto: “Me siento igual que al principio. Esto no va a pasar nunca, por lo menos así lo siento. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir hasta aquí, sólo Dios y mi nieto”.

Acompañada por José Rosa, padre biológico de Derek, la abuela recordó la cercanía entre madre e hijo y los momentos compartidos en la infancia del adolescente, a la vez que recalcó que ha sido blanco del juicio social mientras enfrenta un duelo profundo.

Derek Rosa, que entonces tenía 13 años, fue arrestado tras llamar al 911 y confesar el crimen.

Desde entonces permanece detenido en una cárcel para adultos, mientras la justicia de Florida decide su futuro legal.

"Mi nieto es el niño mejor del mundo", dijo visiblemente afectada Isabel Acosta, abuela materna del menor, en declaraciones a la prensa local a la salida de una rápida audiencia en 2023.

"Esto no es Derek. Él es un nene bueno, cariñoso, amoroso... Nadie conoce a Derek como lo conocemos nosotros y esto no es Derek. No es adulto nada, es un niño que juega todavía", afirmó otra familiar ante la prensa congregada en el lugar.

"Vámonos, vamos. Ya no quiero más cámaras", concluyó la abuela del niño escapando del lugar, visiblemente afectada.

Hace apenas unos días, en una jugada legal que despertó reacciones en la opinión pública, la defensa de Derek Rosa, solicitó excluir del juicio una de las pruebas más contundentes del caso: su propia confesión a la policía.

La moción ha sido calificada por algunos como un intento legítimo de garantizar un debido proceso, mientras que para otros representa un obstáculo para el esclarecimiento de la verdad.

Durante una audiencia celebrada el viernes pasado en la corte criminal de Miami-Dade, los abogados defensores argumentaron que la confesión fue obtenida sin que Derek, de tan solo 13 años en el momento del crimen, comprendiera plenamente sus derechos constitucionales.

Aseguran que “no entendió lo que implicaba hablar a los detectives sin la presencia de un abogado”, lo que representa una grave violación a sus garantías procesales.

Según documentos presentados en corte, la defensa sostiene que se le leyó al menor una advertencia incorrecta al explicarle sus derechos, razón por la cual solicitan una audiencia formal para discutir la legalidad de dicho interrogatorio.

