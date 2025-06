Joven muestra la dura realidad de millones en Cuba: “Esto no tiene futuro”

Un joven cubano ha conmovido a miles de personas en las redes sociales al compartir un desgarrador video que refleja las penurias diarias de muchos ciudadanos en la isla.

Se trata del creador de contenido Julio César (@julio_cesar_serradet), quien difundió en Instagram una secuencia de menos de un minuto que se ha viralizado por mostrar, sin adornos, la cruda realidad de vivir en Cuba hoy.

“Este video no es ningún invento, es la triste realidad de hoy en día. (...) Tal vez no para todo el mundo, pero sí para muchos”, afirma Julio en la publicación. A pesar del dolor que transmite su mensaje, aclara que sigue sintiéndose orgulloso de su cultura y raíces cubanas.

“La Cuba que duele”

El video comienza con una frase que resume la desesperanza generalizada: “No sé cuántos días llevamos aquí sin agua”. Su abuela calmada responde: "Dos meses" y mira al cielo esperando que llueva. A partir de ahí, Julio describe escenas cotidianas que millones de cubanos padecen a diario.

“Esta es la Cuba que duele, la Cuba real, donde el amanecer no siempre trae esperanza, y la noche llega sin luz, sin agua, pero con mucho dolor.”

Desde cocinar con leña hasta ver a los niños crecer sin sueños y a los ancianos tratando de sobrevivir al calor, el audiovisual retrata una realidad marcada por la escasez y el abandono. “Cocinamos con leña porque el gas es un lujo. Y la electricidad, un recuerdo intermitente”, denuncia.

La pieza audiovisual no pretende provocar compasión sino visibilizar: “Este video no busca dar lástima, solo intenta mostrar una verdad que, aunque no es igual en cada rincón, aquí se siente todos los días”.

Julio César, quien ha ganado notoriedad por su estilo sincero y comprometido, se une así a la creciente lista de voces jóvenes que denuncian desde dentro las consecuencias del colapso de los servicios básicos en Cuba, sin justificar ni callar las carencias estructurales del país.

DatoWorld, un reconocido observatorio electoral internacional, informó en 2023 que Cuba es el país más pobre de América Latina. La isla presenta un 72% de índice de pobreza y ese alarmante número lo sitúa al frente de los países de la región.

