"La justicia divina te va a alcanzar": Duro mensaje a Díaz-Canel desde el dolor de una joven cubana

Una joven cubana ha lanzado un mensaje sin filtros ni eufemismos al gobernante Miguel Díaz-Canel, que refleja con crudeza el dolor acumulado de millones de ciudadanos ante los interminables apagones que azotan a Cuba.

Su voz, cargada de indignación y sentimiento, se escuchó en la plataforma TikTok y ha resonado en un país donde el silencio oficial se impone, pero no logra sofocar el hartazgo popular.

“¿Quién te dijo a ti que la culpa de los apagones es del alto consumo de los cubanos?”, pregunta con ironía la usuaria @sarai.jun, refiriéndose a las recientes declaraciones de Díaz-Canel, quien atribuyó los cortes eléctricos al aumento del consumo y evitó hacer autocrítica.

“Por supuesto que los cubanos, cuando llega la luz, el poquito de luz que les pones, la van a aprovechar. ¿O tú pretendes que laven con la luz apagada?”, añade, cuestionando la falta de sentido y humanidad de los argumentos oficiales.

Pero su mensaje va más allá de una crítica técnica. Es un desahogo emocional desde las entrañas del pueblo, una denuncia contra lo que considera una total ausencia de empatía por parte del mandatario: “Tú no tienes amor en tu corazón. Yo creo que tus padres te hicieron sin amor. Esa alma tuya está podrida”.

La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles dramáticos en lo que va de 2025. Según reportes de la Unión Eléctrica (UNE), el déficit de generación eléctrica ha llegado a superar los 1,700 megavatios (MW), provocando apagones de hasta 20 horas diarias en varias provincias del país.

Las causas son múltiples: fallas técnicas recurrentes en las obsoletas centrales termoeléctricas, mantenimientos prolongados, escasez de combustible y falta de inversión estructural. Aunque el gobierno ha intentado mitigar el colapso incorporando grupos electrógenos, estas medidas han sido insuficientes y temporales.

Mientras tanto, el discurso oficial sigue alejado del drama cotidiano. En una reciente intervención, Díaz-Canel defendió que "las estrategias del gobierno han sido correctas", aunque reconoció que sus efectos “no se ven aún” por causas externas.

Estas palabras han sido percibidas por muchos como una burla. “No se necesita ser valiente para repetir discursos. Se necesita tener corazón para escuchar lo que tu pueblo está gritando en silencio”, le reprocha la joven cubana en su video.

Promesas vacías y un pueblo al borde del colapso

El gobierno ha prometido que los problemas eléctricos podrían resolverse en tres años, pero esta promesa ha sido recibida con escepticismo y frustración tanto dentro como fuera de la isla. Mientras tanto, las protestas y cacerolazos continúan surgiendo en barrios donde la falta de electricidad se suma a la de alimentos, agua y medicamentos.

La joven no apela a ideologías, sino a valores universales. “Yo no hablo de política, hablo de lo eterno. Tú estás sembrando dolor, y eso se paga”. Concluye su mensaje con una advertencia que mezcla fe y justicia: “Si tú no te arrepientes, la justicia divina y humana te va a alcanzar. Y lo que te espera… eso no te lo vas a poder evitar”.

