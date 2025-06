El Uniko responde a críticas de cubanos: “Solo me interesa mi libertad”

El cantante cubano de música urbana Luis Alberto Almanza González, más conocido como El Uniko, respondió a quienes le achacan que no apoya lo suficiente la causa de la libertad de Cuba.

“En mis momentos de gloria, cuando mejor me fue a mí en la música, no hubo un artista que defendiera más las libertades del pueblo cubano que yo. Tanto así que el 11 de julio cuando la mayoría de los artistas aquí hacían silencio, yo fui el que lo saqué para la calle”, comenzó diciendo en un video de Instagram que respondía al comentario de un fan diciendo “los artistas que no apoyan a su pueblo se apagan.”

El artista lamentó que este tipo de comentarios los empezó a recibir cuando le “empezó a ir mal”.

“Decidí emprender, decidí abrir un negocio, y que fue lo que hicieron los cubanos, empezar a llamarme a los inspectores, atentando contra mi bienestar y contra el de mis hijos”, dijo refiriéndose a su negocio de food truck en Miami que fue objeto de críticas.

“Y fue ahí cuando comprendí que si había una libertad que a mí me tenía que interesar era la mía. Y yo ya soy libre, y que si había un bienestar que a mí me tenía que interesar era el de mis hijos”, expresó.

No obstante, el artista afirma que, si en un futuro ocurre el pueblo de Cuba se manifiesta en las calles, él va a “estar 100 por ciento al lado de ellos”.

Lo más leído hoy:

“Mientras tanto no me pidas a mí que haga por ustedes lo que ustedes no son capaces de hacer por ustedes mismo. Basta ya, viejo anda”, concluyó.

Hace unos años, el artista llamó “trágico” al público cubano y se quejó del escaso apoyo a la música de los artistas que han hablado de política y hoy no pueden visitar Cuba.

El Uniko dijo que luego de haber recibido presiones del público para hablar de política y denunciar la situación en Cuba, ahora ese mismo público consumía más la música de los que están en la isla que de los cantantes que ya no pueden regresar por haberse expresado.

“El público más trágico del mundo es el cubano. Presionaron a los artistas que vivían fuera de Cuba a hablar de política y ahora que el mambo se calentó escuchan y apoyan más a los que viven en Cuba que a los que sacrificaron la posibilidad de visitar y cantar en la isla”, dijo.

Por su parte, el pasado año, El Uniko fue objeto de críticas en las redes por ganarse la vida “vendiendo pan”, en alusión al food truck que montó en Miami.

El artista respondió con contundencia a quienes lo denigraban por estar “tratando de echar para adelante” su negocio, argumentando que tenía hijos que mantener “ya sea con música o vendiendo pan”.

Según explicó, había dejado de hacer conciertos porque consideraba que su trabajo “tiene un valor”.

“A mí ningún promotor me va a poner precio. Son 7.000 dólares lo que vale El Uniko y de ahí no lo pienso bajar. Mientras tanto, sigan bregando con Luis Alberto, que aquí se está facturando y lo que menos hay es miedo ni a los problemas, ni a empezar de cero”, dijo en aquel entonces.

Tras esta respuesta a sus críticos, El Uniko recibió numerosos mensajes de apoyo de artistas cubanos como Andy Vázquez o El Niño y la Verdad.

Preguntas frecuentes sobre El Uniko y su postura hacia la libertad en Cuba