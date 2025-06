La usuaria cubana de TikTok @ely9410 publicó un video en el que cuenta cómo fue su más reciente cita con ICE en la ciudad de Tampa, Florida. Su objetivo, según explica, es ofrecer tranquilidad a otras personas que se encuentran en la misma situación migratoria bajo el formulario I220-A. “Quiero contarle a las personas que están como yo, para que no pasen por lo mismo, por muy difícil que sea”, dijo al inicio de su testimonio.

Ely explicó que entró a Estados Unidos en 2022 y que, tras haber tenido una primera cita con ICE, fue citada nuevamente para diciembre de 2024. Sin embargo, llegó tarde a esa segunda cita. El oficial de turno le indicó que debía reprogramarla, lo que hizo para el 10 de junio de 2025. “Con todo lo que está pasando con las deportaciones, yo estaba nerviosa, tenía miedo de que me pasara lo peor”, confesó.

Ese día, con ansiedad e incertidumbre, se presentó sola en la oficina de ICE a la 1:00 p.m., una hora que le pareció inusual ya que la mayoría de las citas suelen programarse por la mañana. “No había ni una persona en la oficina, pensé lo peor”, contó. Sin embargo, fue atendida con amabilidad por los agentes. Le pidieron únicamente el pasaporte, la cita y su dirección. Después de esperar unos minutos, le informaron que le habían asignado una fecha de corte para 2027. “Gracias a Dios, salí de allí tranquila”.

El video ha generado una ola de reacciones entre migrantes cubanos que atraviesan procesos similares. Muchos comentaron que también tienen citas pendientes, cortes para 2026 o 2027, o que han aplicado a la residencia aun teniendo corte abierta. Otros agradecieron a Ely por dar “esperanza” y “valentía” al contar su experiencia, en medio de tanta incertidumbre en redes sobre redadas y detenciones.

Ely aprovechó para enviar un mensaje a quienes están bajo I220-A y ya han solicitado asilo político. “No tengan miedo. Si están haciendo las cosas bien, si no tienen récord criminal, si tienen sus papeles en regla, todo estará bien. Este es nuestro año. Ya verán que nos dan la residencia”. También recalcó que la situación migratoria no debe ser motivo para rendirse. “Hagan las cosas por el camino correcto. Si no luchamos por esto, todo lo que hemos pasado no habrá servido de nada”.

Al finalizar su video, Ely agradeció a Estados Unidos por haberle ofrecido más que su país natal, y dejó claro que, aunque el proceso es difícil, vale la pena. “Si me deportaban, me iba agradecida. Porque este país me ha dado más que el país en el que nací. La culpa de lo que estamos pasando no la tiene Trump, la tiene Díaz-Canel”. Su testimonio ha servido como un bálsamo de aliento para muchos cubanos en el exilio, que ven en su experiencia una luz en medio de tanta incertidumbre.

