Amanda comparte foto de puro amor con Celle y las redes enloquecen: "El verdadero cambio, un Kia Picanto por un Rolls-Royce"

Amanda Sanz ha encendido las redes sociales tras compartir una tierna imagen junto a su nuevo novio, el joven músico conocido como Celle. En la fotografía, ambos posan muy acaramelados, con sonrisas cómplices que evidencian el momento feliz que viven como pareja.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar en los comentarios, algunos felicitando a la pareja, mientras otros no tardaron en lanzar indirectas claramente dirigidas al ex de Amanda, el influencer Ultrack.

"Hoy no se duerme a llorar que se perdió el tete"; "Qué bellos, hacen bella pareja"; "Le brillan los ojos a Amanda. Felicidades"; "Muero de amor, tan bellos"; "Bellos. Ese sí está guapo y te vez con brillo"; "Bellos y que Dios guarde y cuide su relación"; "Se rompió el corojo, a alguien se le frizó la directa ahora mismo"; "Al fin, muchas bendiciones mi niña, date tiempo y conoce bien, eres joven, ve despacio y siempre piensa en ti"; "Ella tiene derecho a ser feliz, si él hace rato está con la otra", comentaron algunos.

"El verdadero cambio un Kia Picanto por un Rolls-Royce. Felicidades a los novios"; "Amandita pero cambiaste a la chiva por la vaca ahora sí mija no hay desperdicio ahí", opinaron otros con indirectas bastante fuertes.

La publicación ha sido celebrada por cientos de usuarios que destacan lo bien que se ve Amanda en esta nueva etapa de su vida, más radiante, segura y feliz que nunca.

La foto de la pareja llega meses después de que Ultrack y su novia Claudia Artiles comenzaran a presumir de su relación en redes sociales, de allí que muchos opinen que ya era hora de que Amanda presumiera abiertamente de su nuevo amor.

