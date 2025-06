Gobierno anuncia que planta Energás de Varadero estará operativa en julio

El régimen cubano anunció este sábado que la unidad de generación Energás de Varadero aportará 90 megavatios (MW) al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en los primeros días de julio, en medio de apagones que superan las 17 horas en localidades de Matanzas.

De acuerdo con la información del periodista oficialista José Miguel Solís, la planta quedará operativa para el período vacacional tras culminar su "mantenimiento anual".

La publicación de Solís detalla que los 90 MW equivalen al consumo de 45 mil viviendas, y prometen que con el aporte de Energás se fortalecerá "ligeramente" el Sistema Eléctrico Nacional durante el verano.

El equipo de la planta, dirigido por el ingeniero químico Julio Betancourt, se encuentra en las últimas etapas del mantenimiento, es decir, finalizó el montaje del rotor acoplado en la turbina principal.

Captura de Facebook

Para el martes 24 esperan realizar el balanceo mecánico de la turbina y el miércoles 25 se realizarán las pruebas de rodaje sin carga. Si los parámetros son normales se sincronizará con la caldera del ciclo combinado, agregando un total total de 45 MW, dijo Solís.

Lo más leído hoy:

"Trabajamos sin pausa para iniciar julio con 90 MW estables, garantizados por el gas acompañante del petróleo. Lamentablemente, la declinación del yacimiento nos impide activar una tercera turbina (30 MW), pero priorizamos la eficiencia con los recursos disponibles", especificó Julio Betancourt.

La energía de la planta (con una capacidad total de 120 MW) representará únicamente el cinco por ciento de la generación térmica nacional.

Captura de Facebook

Decenas de cubanos se preguntaron si realmente aliviaría los apagones, cuando la entrega total al SEN seguirá siendo muy poca.

"A mí todas estas publicaciones me parecen una tiras cómicas. No veo que ayuden en nada, se dice, se dice, se hace hace y cada día está peor la situación. Me parece todo un cuento", escribió un internauta en la publicación de Solís.

Otra persona, además, destacó que "se entrega muy poco al sistema eléctrico nacional y el déficit por día sube más". "Es insoportable el desgaste físico y emocional. Afectación de corriente; agua y alimentos refrigerados echándose a perder. A alguien le tiene que doler mucho este problema para que las rotaciones se hagan cumplir con una planificación adecuada y lograremos un poco de equidad".

Captura de Facebook

El decadente SEN

La progresiva crisis del SEN se agrava. La semana cerró con un incremento sostenido del déficit y apagones más prolongados, mayor presión sobre la generación térmica y distribuida, y una incapacidad manifiesta de los complementos renovables para mitigar el impacto.

Este sábado 21 de junio de 2025, el SEN enfrenta uno de sus peores escenarios hasta la fecha, con afectaciones previstas que rozan los 1,770 MW, dejando en evidencia una tendencia al empeoramiento sostenido durante la última semana.

Las limitaciones térmicas ascienden a 433 MW fuera de servicio, y 81 plantas de generación distribuida—por falta de combustible—no operan, lo que suma 803 MW, además de otros 80 MW afectados por falta de aceite en motores. En conjunto, la generación distribuida cae en un déficit de 883 MW.

Se estima que para la hora pico nocturna entre este sábado y domingo entre en operación la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre con 100 MW, elevando la disponibilidad pico estimada a 1,850 MW. Contra una demanda proyectada de 3,550 MW, el déficit ascendería a 1,700 MW, lo que significa una afectación de 1,770 MW.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la planta Energás de Varadero