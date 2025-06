Empresa Eléctrica pide confianza mientras se agudiza malestar por apagones en la Isla de la Juventud

La Empresa Eléctrica de la Isla de la Juventud llamó a la población a mantener la confianza en sus trabajadores, en medio de un creciente malestar ciudadano por los prolongados apagones que afectan al territorio desde hace más de una semana.

"Al pueblo pinero, que tengan confianza en nuestros trabajadores eléctricos. Saldremos juntos de estas averías", expresó la entidad este jueves en una nota divulgada en redes sociales, donde también anunció el acoplamiento de un generador a la máquina 3 de la planta MAN 1, como parte de las labores de mantenimiento que buscan aumentar la capacidad de generación local.

Pese a esos esfuerzos, el escenario continúa siendo crítico. En un inicio, los cortes se planificaron en bloques alternos de cinco horas sin electricidad y cinco horas con servicio.

Pero en la actualidad, la mayoría de los circuitos experimentan interrupciones de cinco horas con solo dos o tres horas de corriente entre cada apagón.

En algunos sectores, como Micro 70 y Sierra Caballos, las afectaciones superan incluso los tiempos previstos.

El malestar popular se ha volcado en cientos de comentarios en redes sociales. La expresión “a futuro”, utilizada por la empresa al referirse a la posible reconstrucción de tres generadores dañados con asesoría técnica china, ha sido objeto de burla y desconfianza.

“¿Futuro? Ja, si ya se me fue la vida esperando”, ironizó un usuario, mientras otros señalaron que sin recursos económicos, las promesas seguirán siendo “baba y más baba”.

La llegada del motor G-83 —que aporta 1,6 MW— fue comunicada como un alivio provisional, y se realizan además trabajos en la unidad MAN 5 y otras máquinas. Pero la solución estructural dependerá de condiciones técnicas y financieras aún no definidas, lo que no contribuye a calmar el malestar ciudadano.

“¿Cómo es posible que se planifiquen afectaciones de 10 p.m. a 3 a.m., y luego otra de 1 a.m. a 6 a.m.? ¿Quién puede dormir así?”, se preguntó una madre, indignada por el impacto del calor y los mosquitos en los más vulnerables, incluidos niños pequeños y personas mayores.

La situación también ha afectado la alimentación: familias sin acceso a gas reclaman que no pueden ni hervir la leche.

Los apagones comenzaron el 14 de junio, tras la salida de servicio de dos unidades generadoras. El déficit puso en jaque a un sistema que hasta hace poco era modelo de autosuficiencia energética dentro de Cuba.

Con una demanda diaria de 28 MW, la Isla apenas logra producir la mitad. Esta crisis, coincidente con una visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al territorio, ha socavado el viejo mito de que “en la Isla de la Juventud no se va la corriente”.

Además del desgaste físico y psicológico, la inestabilidad eléctrica amenaza también al polo turístico de Cayo Largo del Sur, prioridad gubernamental para la temporada de verano.

Esta presión explica en parte la presencia de brigadas de refuerzo procedentes de Sancti Spíritus y de la Empresa Nacional de Mantenimiento a Grupos Electrógenos, que laboran a contrarreloj para devolver la estabilidad al sistema.

Las autoridades han prometido resolver el problema “en un plazo no mayor de ocho días”, pero la población exige resultados concretos. En redes sociales ya circulan llamados simbólicos a la autonomía del territorio e incluso a la independencia administrativa y energética de la Isla.

“Ya esto no es solo la luz: es el dengue, la comida, la inseguridad… Estamos cansados”, escribió una residente. Lo que comenzó como una crisis técnica se ha convertido en un síntoma más del profundo desgaste social que atraviesa Cuba.