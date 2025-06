EE.UU. reactiva procesos migratorios y aprueba primeras Green Cards a cubanos con parole humanitario

Vídeos relacionados:

Este 21 de junio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó que ha comenzado la producción de las primeras tarjetas de residencia permanente (Green Card) para solicitantes que ingresaron legalmente al país el 16 de diciembre bajo este programa.

La noticia fue confirmada por el periodista cubano Mario J. Pentón, quien compartió evidencia directa de los casos aprobados y celebró en sus redes sociales la reactivación de los trámites de ajuste de estatus.

“Definitivamente ya ha sido descongelado este proceso”, afirmó. “Es una excelente noticia para los cientos de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que estaban con miedo porque no tenían permiso de trabajo o el parole les había sido revocado”.

La medida llega poco después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) levantara oficialmente la suspensión administrativa que había paralizado solicitudes de asilo, TPS y ajustes de estatus para migrantes acogidos bajo el programa CHNV.

En un giro notable del discurso político, el DHS reconoció ahora que estos beneficiarios ingresaron legalmente al país, a diferencia de la narrativa previa que los etiquetaba como ingresos “ilegales”.

“Me llama mucho la atención este cambio de narrativa”, señaló Pentón durante una transmisión en vivo. “Ahora la administración Trump está reconociendo que entraron legalmente, lo cual es muy importante para destrabar sus casos pendientes”.

Uno de los casos aprobados corresponde a una familia cubana que ingresó por parole el 16 de diciembre. “La solicitud I-485 —el formulario para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano— ya está siendo procesada. Su tarjeta está en producción”, explicó Pentón, mostrando las notificaciones oficiales enviadas por USCIS.

La familia, que prefirió mantener el anonimato, se comunicó directamente con el periodista para compartir la buena nueva. Como muchos otros, llevaban meses sin saber qué ocurriría con sus trámites y temían quedar atrapados en un limbo migratorio.

¿Qué significa esto para otros cubanos?

USCIS ha comenzado a mover expedientes que estaban congelados desde diciembre.

Se están produciendo las primeras Green Cards para beneficiarios del parole que han solicitado el ajuste de estatus.

El DHS ha autorizado continuar solicitudes de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y ajuste de estatus.

Quienes no tengan estatus legal están siendo exhortados a abandonar el país voluntariamente mediante la app CBP One.

Este avance podría abrir la puerta para que miles de cubanos que entraron legalmente bajo parole recuperen la estabilidad jurídica que necesitan para rehacer sus vidas en Estados Unidos.

Desde enero, cuando el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que canceló el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), más de medio millón de migrantes quedaron atrapados en un limbo legal, entre ellos más de 110,000 cubanos.

La decisión representa un respiro para miles de familias cubanas. Sin embargo, no todo está asegurado. Muchos beneficiarios aún no cumplen el año mínimo requerido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, y existe el riesgo de deportación si no logran regularizar su estatus a tiempo. Además, la administración Trump podría emitir nuevas restricciones en cualquier momento.