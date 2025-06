El parole humanitario sigue revocado: ¿Qué está vigente y qué no tras el último anuncio de USCIS?

Aunque la reciente reanudación del procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios trajo alivio a miles de cubanos, el programa de parole humanitario sigue oficialmente revocado en Estados Unidos.

La medida anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) este 21 de junio no representa el regreso del programa como tal, sino una respuesta judicial que obliga al gobierno a completar los trámites que quedaron pendientes antes de su cancelación.

Desde que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el poder en enero de 2025, el parole humanitario —vía que benefició a más de 530,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— entró en un terreno de fuerte hostilidad política.

Apenas unas horas después de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva que revocó el programa CHNV, detuvo nuevos ingresos y ordenó la revisión y cancelación de los beneficios otorgados. Esto incluyó permisos de trabajo, autorizaciones de viaje y solicitudes de residencia derivadas.

El anuncio oficial se concretó en marzo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal la revocación de los beneficios de miles de migrantes. La orden fijó el 24 de abril como fecha límite para la vigencia de los documentos otorgados bajo parole.

A partir de entonces, comenzó una etapa de incertidumbre y temor entre los beneficiarios, especialmente los cubanos, muchos de los cuales aún no cumplían el año de estancia requerido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Lo más leído hoy:

USCIS reanuda trámites, pero no reabre el programa

La presión legal no tardó en llegar. A finales de marzo, una coalición de beneficiarios y organizaciones defensoras de derechos migratorios presentó una demanda ante la corte federal de Boston, exigiendo que se respetaran los derechos procesales de quienes ya habían ingresado legalmente a EE.UU. por medio del parole.

La jueza federal Indira Talwani concedió una medida cautelar que obligó al gobierno a demostrar que los casos seguían siendo procesados, pese a la cancelación general.

Finalmente, este sábado, USCIS informó al tribunal que había levantado todas las suspensiones internas en su sistema, y que las solicitudes pendientes serían evaluadas y resueltas conforme a ley.

Esto significa que los cubanos que ya estaban en trámite de ajustar su estatus —ya sea por la Ley de Ajuste Cubano, permiso de trabajo u otras vías asociadas— tienen derecho a que su solicitud sea completada. Sin embargo, el parole humanitario como política migratoria permanece anulado, y no se están aceptando nuevas solicitudes.

Derechos en juego, pero bajo vigilancia

Según USCIS, los procesos suspendidos fueron reactivados en todas sus oficinas desde el 13 de junio. Se corrigieron errores en el sistema de atención telefónica y virtual, y se enviaron memorandos internos para que los agentes reanuden las adjudicaciones.

Aun así, las autoridades han dejado claro que cualquier solicitud con posibles señales de fraude o riesgo para la seguridad nacional será examinada con mayor rigurosidad.

Además, los beneficiarios deben tener en cuenta que esta reapertura parcial responde a una orden judicial temporal. La demanda sigue activa, y nuevas decisiones podrían volver a cambiar el rumbo de los acontecimientos.

¿Qué pueden esperar los cubanos ahora?

De los más de 110,000 cubanos que entraron a EE.UU. por el programa CHNV, se estima que alrededor de 20,000 aún no han podido acogerse a la Ley de Ajuste Cubano por no haber cumplido el año de estancia mínima. Para ellos, esta reactivación representa una oportunidad para avanzar, pero no una garantía de permanencia.

El DHS ha advertido que quienes no logren regularizar su estatus podrían enfrentar procesos de deportación. A su vez, la administración Trump conserva la facultad de emitir nuevas regulaciones que restrinjan aún más el acceso a beneficios.

Un camino legal aún abierto, pero inestable

En resumen, el parole humanitario sigue en pie solo para quienes ya estaban dentro del sistema. Las puertas para nuevos solicitantes permanecen cerradas, y los que están en trámite deben avanzar con cautela, idealmente con asesoría legal.

El camino no está cerrado, pero sigue siendo estrecho y lleno de incertidumbre. La batalla legal continúa, y con ella, la esperanza de miles de cubanos de poder convertir su entrada por parole en un estatus migratorio estable y seguro.