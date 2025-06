Cubana revela lo que ama de Uruguay y lo que no y usuarios en TikTok reaccionan

Una joven cubana radicada en Uruguay desató un intenso debate en redes sociales tras compartir un video en el que expresa lo que más y lo que menos le gusta de vivir en Montevideo. La publicación, difundida en su cuenta de TikTok @la.cubana.en, ha acumulado cientos de comentarios con reacciones encontradas.

En el video, titulado “Lo que amo y lo que no de Uruguay”, la joven comienza elogiando uno de los lugares que más disfruta: la Rambla montevideana. “Me encanta la Rambla de acá, me gusta mucho, la verdad”, dice mientras camina por la ciudad. También destaca su gusto por los bizcochos y todo lo relacionado con los dulces típicos uruguayos.

Sin embargo, sus observaciones sobre ciertas expresiones locales y la forma de vestir de los uruguayos provocaron controversia. “La parte del acento cuando me dicen boluda, cosas así, gorda… es como que no. ¿Tú me dices gorda a mí? Mira este cuerpo, yo no estoy gorda”, comentó. También expresó que no se siente identificada con el estilo de ropa predominante: pantalones y pullovers anchos. “No me gusta para nada, no es mi estilo, no me adapto”, afirmó, aclarando que respeta la opinión de los demás.

El video fue ampliamente comentado, generando respuestas de uruguayos y cubanos. Muchos usuarios explicaron que el uso de palabras como “gorda” o “boluda” no tiene una intención ofensiva, sino que forman parte de un lenguaje coloquial cargado de cariño y confianza. “Gorda es para nosotros super normal, y no es en forma de insulto, es de manera cariñosa”, comentó una usuaria.

En cuanto a la vestimenta, algunos defendieron el estilo oversize como parte de una tendencia global, mientras otros coincidieron con la joven cubana en que no les resulta atractiva. También hubo quienes cuestionaron su decisión de opinar públicamente sobre aspectos culturales del país que la acoge. “La puerta está abierta, te podés marchar, nadie te llamó”, escribió un internauta.

Frente a los ataques, no faltaron mensajes de apoyo. “Cada uno tiene su estilo. Tú te puedes poner lo que quieras”, comentó una usuaria. Otro usuario uruguayo agregó: “Nadie te dice cómo vestirte, tú si tienes personalidad, vístete como quieras. Nadie te juzgará como lo haces tú”.

En los últimos meses, TikTok se ha convertido en un espacio donde cubanos que residen en Uruguay comparten sus experiencias migratorias. Las publicaciones van desde reflexiones íntimas sobre los pequeños logros en el extranjero hasta comparaciones directas entre la vida en Cuba y el sistema uruguayo.

Una médica cubana relató recientemente las diferencias que vivió al comenzar a ejercer su profesión en Uruguay, lo que también generó comentarios divididos entre gratitud y críticas. Otros testimonios han abordado temas como el acceso al transporte público —recordando el drama del transporte en Cuba—, el costo de la vida o las dificultades para encontrar empleo en Uruguay.

Este fenómeno revela una creciente presencia de cubanos en el país sudamericano, acompañada de un proceso de adaptación marcado por diferencias culturales, desafíos económicos y, en ocasiones, tensiones sociales. Al mismo tiempo, deja en evidencia la voluntad de muchos de ellos por integrarse y expresar, desde el respeto, sus opiniones y vivencias personales.

