Cubana celebra su vida en Uruguay y recuerda el drama del transporte en Cuba: "Muchas veces me tocó ir colgada de la puerta"

Una joven cubana en Uruguay compartió en TikTok una reflexión sobre las diferencias entre el transporte público en la isla y el país sudamericano donde ahora vive. Su testimonio, cargado de emoción y gratitud, ha conmovido a miles de usuarios.

“Yo soy una cubana viviendo en Uruguay hace más de dos años…”, comienza relatando, con un tono aparentemente angustiado, mientras simula una situación común para muchos cubanos: intentar abordar un ómnibus lleno. “Ahora tengo que ir corriendo a la parada a buscar el ómnibus, no sé si va a pasar, no sé si lo podré tomar porque seguro viene tan lleno que no me puedo subir... o tal vez no pare en la parada, ¿será que no pare?”, continúa, generando empatía entre quienes han vivido esa experiencia.

Pero, tras ese inicio, viene el giro que sorprendió a miles de personas: “Si llegaste a este punto del video, te darás cuenta que lo que estoy diciendo no es cierto”, aclara. “Mentira, señores… acá en Uruguay podemos ir a las paradas con mucha confianza, agarramos el ómnibus siempre, en cualquier momento”, afirma, comparando directamente con la realidad cubana.

“No digo que no haya horarios pico donde el ómnibus venga lleno, pero tampoco es como lo hacíamos en Cuba”, precisa. Luego, recuerda sus experiencias en la isla: “Muchas veces me tocó ir al trabajo caminando porque el ómnibus no paraba ni aunque le sacaras la mano” y añade: “También muchas veces me tocó ir colgada de la puerta, con peligro de poder caerme y que el ómnibus me pasara por arriba, literal”.

“Agradezco hoy en día poder tener ese ómnibus, sea caro o no sea con la comodidad que uno quisiera, pero lo agradezco con el corazón”, concluye, dirigiéndose a quienes la escuchan con una reflexión: “Tú que me estás oyendo, agradece”.

El video, publicado por la usuaria @lachinauruguay, ha acumulado cientos de reacciones. Entre los comentarios destacan mensajes de bienvenida por parte de uruguayos, así como expresiones de apoyo y comprensión por parte de otros cubanos. “Tan solo por agradecer algo tan común como tomar un ómnibus, tendrás mucho más de lo que te imaginas”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Ya te adaptaste al lenguaje nuestro, ya dices ómnibus y no guagua”.

También se sumaron voces más críticas, como la de un cubano que responsabilizó al régimen de la isla: “Toda esa desgracia de nuestro pueblo se debe a esa tiranía asesina”.

Testimonios similares en aumento

Este testimonio se suma a una creciente ola de publicaciones de cubanos en Uruguay que comparten en redes su visión sobre la calidad de vida en ese país. El youtuber Frank El Makina, por ejemplo, relató recientemente su primera experiencia usando una lavandería automática y aseguró que “tener esa posibilidad ya es una suerte”.

En otro video viral, la cubana Layla_Daniela respondió a las críticas contra Montevideo asegurando que para ella, “esto es el desarrollo” y desafió a los críticos a vivir en Cuba para entender su perspectiva.

Asimismo, otras migrantes como Lisset Catalina y @bby.laury han compartido videos destacando aspectos que valoran especialmente: la abundancia de alimentos, la libertad de expresión y las oportunidades laborales. “Yo amo mi Cuba, pero este país me abrió las puertas”, expresó Lisset en una de sus publicaciones.

Uruguay, refugio y reto para muchos cubanos

Aunque muchos cubanos destacan las oportunidades que ofrece Uruguay, también reconocen desafíos como el alto costo de vida o las dificultades iniciales de integración. No obstante, el contraste con la situación en la isla sigue marcando la percepción general.

Experiencias como la del joven @bby.laury, quien valora poder comprar carne o expresarse libremente, o como la de @yudielkaren1 que alienta a sus compatriotas a emprender, refuerzan esa narrativa de contraste entre realidades tan distintas.

“Aquí hay carne, se puede hablar libremente, y subirse a un ómnibus no es una odisea”, resumen muchos de estos migrantes en sus relatos. Para ellos, las pequeñas cosas, como poder tomar el transporte sin temor, representan una victoria personal y un símbolo de libertad.

El fenómeno de cubanos relatando su experiencia en Uruguay no solo está visibilizando sus historias, sino que también está generando debates en ambos países sobre migración, integración y calidad de vida.

