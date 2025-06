"No tuve estudios ni ayuda, pero lo logré": Cubana revela su verdad sobre el éxito en EE. UU. y desmonta mitos

Una joven cubana radicada en Estados Unidos ha conmovido a miles en TikTok con una emotiva reflexión en respuesta a una usuaria que calificó la vida en EE. UU. como “súper dura” para quienes no estudian o no tienen ayuda económica.

El video, publicado en la cuenta @chinaymanujoyeria, responde al comentario de una mujer llamada Idania, quien opinó que en EE. UU. solo se logra avanzar si se estudia o si se cuenta con alguien con dinero. “A nadie le gusta decir la verdad”, dijo la usuaria.

Ante esto, la cubana decidió compartir su historia personal, reconociendo lo difícil que fue encontrar las palabras correctas para responder sin que la otra persona se sintiera atacada. “Este es un video que he hecho alrededor de 300 veces”, confesó.

En su emotivo testimonio, aseguró que no cumplió con ninguno de los “requisitos” mencionados por Idania. “Yo desafortunadamente no pude estudiar… fui mamá muy joven y me tocó trabajar muy duro para salir adelante, no solo por mí, sino por mi hijo”, explicó.

La joven destacó que no recibió ayuda económica, pero encontró un compañero de vida con metas similares. “Este país es de dos”, dijo, subrayando que tener una pareja que te complemente puede hacer más llevadero el camino, aunque insistió en que lo más importante es la actitud con la que se enfrenta la vida.

“Uno tiene que sentir que lo puede todo… los obstáculos son piedras que se te ponen en el camino para ver si eres capaz de pasarlas”, sentenció con firmeza.

Lo más leído hoy:

La cubana también criticó la tendencia creciente en redes sociales de opinar sin conocer los contextos de los demás. “El internet tiene un síndrome: el deseo de hablar sin saber, de juzgar por nuestras propias vivencias”, reflexionó.

Con un mensaje esperanzador, cerró su intervención animando a quienes atraviesan situaciones difíciles a no rendirse. “Soy muestra de que puedes lograrlo. El límite es el cielo”, concluyó, ganándose la empatía y el apoyo de miles de usuarios en la plataforma.

Preguntas frecuentes sobre el éxito de cubanos en Estados Unidos