Influencer cubano celebra aparición de su perra: "Gracias a su solidaridad y a este pequeño acto de amor"

El influencer cubano Ariel Ramos Perdomo compartió un emotivo video en sus redes sociales tras aparecer su perra África, una husky siberiana que se había perdido en Varadero.

“Quiero expresar mi más sentido agradecimiento a la persona que hizo posible que África, mi perra querida, regresara a casa. Por respeto y consideración prefiero mantener su identidad en el anonimato, pero que sepa que siempre tendrá mi gratitud”, dijo el también actor y comediante @arielramosperdomo.

En su mensaje, reconoció la importancia de la solidaridad colectiva: “Quiero dar gracias de todo corazón a todas las personas que se hicieron eco de mi situación y compartieron en redes sociales la información. Sin ustedes no hubiese sido posible. Ustedes fueron parte fundamental de esta misión. Gracias a su solidaridad y a este pequeño acto de amor logramos este reencuentro”.

Ramos describió el vínculo con su mascota como algo profundamente familiar. “África es parte de mi familia, y perderla fue un dolor inmenso”, confesó. Aprovechó además para dejar un mensaje a quienes se topen con animales perdidos: “Piensen el vacío que dejan en un hogar, y tengan el noble gesto de devolverlo. Y recuerden siempre, que mientras actuemos desde el corazón, lograremos del mundo un lugar mejor”.

La publicación generó decenas de comentarios cargados de emoción en plataformas como TikTok y Facebook. Algunos usuarios celebraron el final feliz diciendo que las mascotas “se aman con el corazón” y que “son una pastilla para el alma”. Otros se identificaron con la angustia vivida por el influencer, señalando que “solo quien ha perdido un animal sabe lo que se siente” o recordando que “estos animalitos forman parte de nuestra familia”.

Días antes, Ariel había compartido públicamente que África se encontraba desaparecida en Varadero, en las inmediaciones de las calles 40 y 50. Desde Estados Unidos, donde reside, pidió ayuda a sus seguidores y ofreció una recompensa a quien pudiera ofrecer información. En su publicación original dejó el contacto de una persona en Cuba para facilitar cualquier aviso y lamentó no poder estar físicamente en la isla para encargarse de la búsqueda. “¡Constantemente! Y no estoy ahí para colmo, para resolver los problemas…”, comentó entonces, dando a entender que no era la primera vez que su mascota se extraviaba.

Ahora, con África de vuelta en casa, Ramos cierra este episodio con gratitud y una reflexión que ha resonado entre sus seguidores: actuar desde el corazón puede marcar la diferencia.

