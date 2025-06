ICE detiene a judoca cubano que escapó de una delegación oficial: Su familia teme que lo deporten

Vídeos relacionados:

Heriberto Rivero Carrera, un judoca cubano de 29 años que representó a la isla en competiciones internacionales y que se fugó de una delegación deportiva, fue detenido por agentes de ICE el pasado viernes 13 de junio en una corte de inmigración de Miami.

Fue detenido a la salida de la audiencia, práctica recurrente desde finales de mayo en varios estados, no solo en Florida.

El arresto ha desatado preocupación en el entorno familiar del joven deportista, pues creen que podría enfrentar severas represalias si es devuelto a Cuba.

Rivero llegó a Estados Unidos en 2022 tras desertar de una delegación deportiva oficial cubana durante un viaje a México.

Cruzó la frontera sur y recibió un documento I-220A, que le permitió permanecer legalmente en el país mientras avanzaba su proceso migratorio.

Desde su llegada, Rivero se ha dedicado a trabajar y a construir una vida en el sur de Florida, según alega su familia.

Sin embargo, su permanencia en el país está ahora en grave peligro tras su detención en la corte migratoria.

Una audiencia sin voz ni defensa

“Estuvo muchos años en el equipo nacional de Cuba. Es un muchacho trabajador. Desde que llegó a este país está trabajando. El juez no lo quiso ni escuchar. No le dio oportunidad a que él se explicara y ahí misma inmigración lo detuvo y se lo llevó”, lamentó su madre en declaraciones ofrecidas a Univision.

La familia denuncia que Heriberto no tuvo oportunidad de presentar su versión de los hechos ni de contar con representación adecuada. A esto se suma el temor de lo que podría enfrentar si es deportado de regreso a la isla.

“Todo el mundo sabe lo que significa desertar de un equipo nacional, siendo un deportista como era él", añadió la madre, subrayando el alto perfil de su hijo dentro del deporte cubano y el estigma que acarrea la deserción en el régimen de La Habana.

La legislación cubana impone castigos a los atletas que abandonan delegaciones oficiales, incluidos largos periodos de prohibición de entrada al país y marginación social.

En muchos casos, además, se les niega el acceso al empleo o incluso son vigilados por la Seguridad del Estado

Una pareja embarazada y sin apoyo

La situación es aún más angustiante para la pareja de Rivero, también cubana, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación.

La joven, visiblemente afectada, expresó su temor por el futuro de ambos.

“Si lo deportan y lo dejan entrar a Cuba, ¿Qué futuro va a tener en Cuba? Ninguno. No van a darle trabajo en ninguna parte, nada, si no lo desaparecen”, declaró, temiendo no solo por la situación económica y social que enfrentaría Heriberto, sino por su propia seguridad.

“Él es la única persona que yo tengo aquí. Yo no tengo más familiares en este país”, añadió con voz quebrada, evidenciando la falta de una red de apoyo más allá de su pareja.

Hasta el momento, no se ha informado si la familia de Rivero ha logrado contratar un abogado para defender su caso, ni si conocen en qué centro de detención se encuentra el deportista.

