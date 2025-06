Vídeos relacionados:

Amanda Sanz y su nuevo novio, el músico Celle, han vuelto a causar revuelo en redes sociales con dos nuevas publicaciones en sus cuentas de TikTok. En las imágenes, se les ve compartiendo momentos cotidianos: en una tienda de guitarras y disfrutando de una comida juntos. Sin necesidad de palabras, las fotos transmiten complicidad, calma y el evidente renacer emocional que vive Amanda tras su separación de Ultrack.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de seguidores llenaron los comentarios de elogios y mensajes de apoyo. “Ahora la buena es Amanda y la mala es Claudia”, escribió una usuaria, en referencia a la actual pareja de su ex. Otros comentarios fueron más contundentes: “Este tipo vuelve a las mujeres un trapo de cocina… me alegra ver a Amanda realizada”.

Más allá de los dardos indirectos, lo que más destacan los seguidores es el evidente bienestar emocional de Amanda. “Así se ve una mujer amada”, escribió una fan. “Floreciste con este hombre. Estás más hermosa que nunca”, agregó otra. Las comparaciones también abundaron: “Un Toyota por un Lamborghini” y “Amanda se quitó 10 años de encima”.

Muchos usuarios coinciden en que la pareja transmite una relación sana y alejada de los conflictos del pasado. “Se ven como una pareja enfocada en ser feliz, sin polémicas”, comentó un seguidor. Otros celebraron la conexión artística entre ambos: “Sus voces se complementan, deberían hacer una canción juntos”.

Estas publicaciones llegan pocos días después de que Amanda compartiera su cambio físico tras una cirugía estética, un proceso que ella misma ha descrito como parte de su “renacer”. Ahora, con Celle a su lado, parece consolidarse también una transformación sentimental que ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores.

“Cuando te sacan de la toxicidad se nota. Tu rostro habla, tu brillo no miente”, expresó una seguidora. Otros comentarios destacaron la serenidad que proyecta Amanda: “Se nota la paz, el amor y el brillo que mereces”, “Por fin la felicidad”, “Eres luz”.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las imágenes y las reacciones del público lo dicen todo. Amanda vive una nueva etapa, más fuerte, más libre y, según sus fans, más feliz que nunca.

