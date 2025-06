Alejandro Cuervo contraataca: “Me piden a mí lo que ellos no tuvieron el valor de hacer en Cuba”

El actor Alejandro Cuervo ha respondido con firmeza a las críticas que ha recibido por su visita a Miami, y ha cuestionado que muchos que en Cuba callaron, ahora le pidan a él que hable.

En extensa y contundentes declaraciones ofrecidas al periodista Javier Díaz, de Univisión 23, Cuervo se mostró molesto por la polémica que ha desatado su llegada a Estados Unidos y cuestionó por qué algunos emigrados le exigen ahora que diga y haga lo que muchos de ellos no se atrevieron a hacer y decir mientras vivían en Cuba.

“¿No estamos en el país de las libertades? ¿Por qué yo, él o ella no pueden tener una postura diferente? Escucharlo y conversar, y dialogar, eso que han criticado que no se ha hecho en Cuba toda la vida”, objetó el actor, defendiendo su derecho a expresarse sin ser atacado por pensar distinto.

Tono evasivo y discurso defensivo

Durante la entrevista, Cuervo fue interrogado sobre la existencia de presos políticos en Cuba, a lo que respondió: “En Cuba hay muchas cosas claras. Es una pregunta que la respuesta la conocemos todos. Soy consciente de las cosas que han pasado”.

Cuervo opta por una estrategia de contención: reconoce la situación en Cuba, pero no quiere comprometerse. Aunque admite que "han pasado cosas", evita mencionar directamente a los presos políticos, lo cual evidencia un tono cuidadoso y evasivo.

Este matiz se inscribe en su discurso general, centrado en evitar confrontaciones abiertas con el gobierno cubano.

Su defensa gira en torno a una lógica de autopreservación personal y familiar.

Alejandro Cuervo se protege con el argumento de que no le corresponde a él cargar con responsabilidades que, según afirma, no asumieron tampoco muchos de los que hoy lo critican desde el exilio.

“Para mí no es una vía arriesgar libertad”, dijo también; frase que deja clara su postura: la de un artista que no está dispuesto a arriesgar su bienestar.

“¿Cómo me vas a pedir a mí que yo haga algo que puede afectarme a mí? Como único quedas bien, quizás con todos estos influencers de acá, que todo el tiempo están atacando a los artistas de Cuba, es yendo en contra del sistema directamente desde allí. Cosa que muchos de ellos no hicieron, que casi ninguno hizo estando allí”, afirmó, en clara alusión a figuras del exilio que exigen desde fuera lo que no enfrentaron cuando vivían en la isla.

“¿Entonces por qué me lo pides a mí? ¿Por qué para ti desde aquí es normal que yo haga lo que tú no tuviste valor de hacer? Eso es muy fácil. Y sabemos todos la situación que hay en Cuba y que es terrible, pero tiene que haber gente que se quede allí”, insistió, justificando su decisión de permanecer en el país y evitar cualquier acción que lo ponga en riesgo.

En otro momento de la entrevista, comentado ya en días anteriores, el actor subrayó que su prioridad es su familia y su carrera.

“Yo soy un artista que no he hecho otra cosa en mi vida que trabajar, por mi familia, porque amo mi trabajo”, dijo, y añadió que no tomará decisiones que puedan perjudicarlo.

Cuervo también expresó su incomodidad con la actitud de ciertos emigrados que, según él, pretenden imponerle discursos y lo presionan para asumir posiciones políticas tras su llegada a Estados Unidos.

“En Cuba nadie me dice lo que tengo que decir. Yo sé perfectamente lo que tengo, lo que puedo y lo que no debo decir, eso lo sé, porque sé las circunstancias y dónde vivo y cómo funciona mi país. Sin embargo, llego a Estados Unidos y me están esperando con una consigna: dila o eres mi enemigo”, afirmó.

No obstante, el actor aseguró que no le afectan las críticas y que ha sido bien recibido en Miami, donde se le ha visto compartiendo con amigos y disfrutando de actividades sociales.

En redes sociales publicó imágenes paseando en bote, asistiendo a conciertos y celebrando con conocidos.

También se dejó ver en un concierto de El Niño y La Verdad en el Flamingo Theater Bar, donde fue recibido con entusiasmo por varios fans, y en un video rodeado de amigos, abrazos y brindis.

Cuervo no pretende emigrar y anunció que volverá a Cuba en los próximos días.

Su presencia en Estados Unidos, donde llegó con visa de turista, ha reabierto el debate sobre la postura pública de los artistas que viven en la isla y que, al viajar al exterior, son interpelados por una comunidad exiliada cada vez más exigente con la neutralidad política.