Preso político Maykel Castillo se declara en huelga de hambre en prisión de Pinar del Río

El rapero cubano y preso político Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, como respuesta a amenazas de un posible traslado a cárceles aún más lejanas, en Camagüey o Santiago de Cuba.

La denuncia fue publicada este viernes por la página de Facebook Maykel Osorbo 349, desde donde advirtieron que la vida del artista está en riesgo y que el intento de alejarlo aún más de su familia representa una forma extrema de castigo.

Captura de Facebook/Maykel Osorbo 349

“Ya el hecho de tenerlo a más de 150 kilómetros de su lugar de residencia es una crueldad. Y ahora pretenden enviarlo casi diez veces más lejos”, señala la publicación.

Castillo fue detenido en mayo de 2021 y desde entonces permanece recluido a cientos de kilómetros de su hogar. Según sus allegados, el régimen busca quebrarlo física y emocionalmente con este tipo de medidas, y su huelga responde a un instinto de supervivencia. “Maykel sabe de sobra por qué lo hacen”, alertaron.

La protesta del artista ocurre tras varios episodios recientes que reflejan el deterioro progresivo de su situación en prisión. En febrero, las autoridades le impusieron una medida disciplinaria por supuestamente “difundir noticias falsas” en redes sociales. Dicha sanción fue considerada una represalia por las denuncias realizadas desde el exterior sobre los abusos y condiciones en el penal.

En abril, Osorbo fue castigado con aislamiento tras una discusión con un agente de la Seguridad del Estado, mientras su salud se encontraba comprometida por síntomas de un virus. Su familia denunció entonces la falta de información y reclamó el derecho a una comunicación directa para confirmar que se encontraba a salvo.

Semanas después, en un audio difundido por redes sociales, el músico criticó con dureza a las autoridades que le negaron asistir al funeral de su abuela, quien lo crió desde niño. “¿Yo soy contrarrevolucionario? Sí. Yo no me ofendo porque ustedes me digan contrarrevolucionario… Yo lo que no soy es lo que tú eres”, expresó, reafirmando su postura frontal contra el régimen.

Maykel Osorbo es coautor del tema Patria y Vida, considerado himno de protesta en Cuba. Su encarcelamiento ha sido condenado por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos que lo reconocen como preso de conciencia.

La nueva huelga de hambre vuelve a encender las alarmas sobre su estado de salud y sobre el uso del sistema penitenciario como herramienta de castigo político en Cuba. “Si Maykel sigue en huelga y empeora su salud y peligra su vida, la cosa se pondrá muy fea para ustedes también”, concluye la advertencia de sus allegados.

