¿Y el vuelto? En vez de dinero esto le dieron a una cubana tras pagar en una tienda de Cuba: "¿Lo aceptarías?"

“¿Sabías que en Cuba el cambio no te lo dan en monedas, sino en caramelos? Y no, no es broma”, denunció una cubana en un video publicado en TikTok, tras mostrar cómo en una tienda estatal le dieron dulces como vuelto tras pagar una compra.

La usuaria identificada como @ledyhr92 compartió su experiencia en un breve clip en el que se observa el interior del establecimiento, mientras relata con tono incrédulo: “Vas a una tienda, compras algo, y si sobra dinero, en vez de darte monedas, te dan un par de caramelos, como si eso resolviera”.

En las imágenes se ve cómo la joven muestra el mostrador y los caramelos que le entregaron en lugar de las monedas correspondientes al cambio.

La escena, que podría parecer una broma, refleja una realidad conocida por muchos cubanos: la escasez de monedas fraccionarias y la falta de vuelto en los comercios de la isla.

“¿Tú aceptarías caramelos como vuelta en tu país?”, preguntó la tiktokera a sus seguidores, cuestionando una práctica que se ha vuelto común en las tiendas cubanas, donde los clientes se ven obligados a aceptar golosinas, fósforos u otros productos de bajo valor cuando no hay monedas disponibles.

La publicación generó numerosos comentarios, tanto de cubanos dentro y fuera del país como de extranjeros, que expresaron su asombro e indignación ante la precariedad que enfrentan los consumidores en la isla.

La falta de vuelto en efectivo es un problema persistente en Cuba, donde la crisis económica y la ineficiencia del sistema monetario se combinan para generar situaciones absurdas como esta.

