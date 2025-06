La usuaria cubana de TikTok @danay.jorjito1 compartió en redes un mensaje que tocó el corazón de muchos: antes de viajar a Cuba, confesó que solo llevaba los 300 dólares del pasaje y ningún dinero extra. Su prioridad, aseguró, era ver a su familia, no llevar regalos ni comida.

“No, realmente no me alcanzan porque desgraciadamente la vida en Cuba está cara. Solamente voy con los 300 del pasaje y solo eso. Allá lo que como es lo que tengan mis padres y mi familia. Yo no llevo más dinero. Solo voy con el pasaje. Lo importante es ir a verlos”, explicó en un video que se volvió viral.

Pese a que en otros contenidos ha dicho que ha llegado a ganar hasta 2.800 dólares semanales haciendo Amazon, Danay aclaró que ese ingreso no significa que viaje con dinero de sobra. Por eso, algunos usuarios la tacharon de "infladora", mientras que muchos otros salieron a defenderla.

Su sinceridad tocó fibras sensibles entre emigrados cubanos que se han visto en situaciones similares. “Si lo que tengo es 300 dólares, con eso me voy”, comentó una usuaria. “Aunque tenga que tomar agua sola, lo importante es ver a la familia”, escribió otra.

Después de ese video, Danay viajó a Cuba y se reencontró con sus padres. En nuevos clips ha mostrado momentos de su estancia en la isla, cumpliendo el verdadero propósito de su viaje: abrazarlos.

“Eso es una curita al corazón”, respondió a una seguidora que compartía su sentimiento.

A pesar de las críticas y preguntas (“¿Y dónde está el pasaje en 300?”, comentó alguien con escepticismo), la mayoría de las respuestas han sido de apoyo y cariño.

Danay lo resume con sencillez: “Voy feliz. Lo importante es verlos”.

