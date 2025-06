Cubana sorprendida por la abundancia de comida en El Salvador: "Hay fruta de todo tipo"

Una joven cubana en El Salvador se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir su experiencia en el Mercado de San Miguel, donde quedó impactada por la variedad y abundancia de alimentos disponibles, en fuerte contraste con la escasez que enfrentan los ciudadanos en la isla.

"Una de las cosas que hay acá en El Salvador que no hay en Cuba es que hay fruta de todo tipo", dice la joven mientras muestra manzanas de distintos colores y tamaños, piñas, fresas y kiwis. También se detiene ante productos como el chorizo, la carne de res y un pescado de gran tamaño, artículos que, asegura, no se encuentran en los mercados cubanos. "Esto en Cuba no se ve", repite con asombro.

El video, compartido por la cuenta @neiyomar, ha generado miles de reacciones, incluyendo mensajes de bienvenida y orgullo nacional por parte de salvadoreños, así como expresiones de tristeza y empatía hacia la situación que viven los cubanos.

"Bienvenida al pulgarcito de América", le escribieron varios usuarios, mientras otros destacaban que muchos de los productos en los mercados salvadoreños provienen de Guatemala y Honduras. “Aquí se vive mejor en cualquier país del mundo menos en Cuba”, comentó otro internauta.

Este testimonio se suma a otros videos recientes de cubanas en El Salvador que muestran su vida diaria y contrastan la realidad salvadoreña con la de la isla. La semana pasada, una compatriota suya compartió en TikTok una compra realizada con 106 dólares estadounidenses, incluyendo alimentos, productos de higiene y pañales, lo que también generó un fuerte debate sobre el costo de vida, el acceso a productos básicos y las posibilidades económicas en la región.

La creciente presencia de cubanos en El Salvador forma parte de un fenómeno migratorio cada vez más visible, impulsado por la aguda crisis económica en Cuba y el deseo de vivir en contextos con mayores libertades y acceso a bienes esenciales.

