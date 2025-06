Yasbell Rodríguez lo vuelve a hacer: Arranca suspiros con las fotos más sensuales en lencería

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Yasbell Rodríguez ha vuelto a encender las redes sociales con una sesión fotográfica en la que despliega toda su sensualidad y carisma.

Vestida con lencería roja y una bata de satén azul, la artista posó desde la intimidad de una habitación en imágenes que han dejado sin aliento a sus seguidores.

Con una combinación perfecta y exacta de elegancia y provocación, Yasbell demuestra que sabe cómo cautivar a su público sin mostrar demasiado.

Captura Instagram / Yasbell Rodríguez

En una de las imágenes, se le ve tumbada sobre una alfombra blanca con la mirada fija en la cámara; en otra, aparece con los ojos cerrados y una leve sonrisa, irradiando confianza y disfrute personal.

“A veces despertar duele. A veces la fuerza no viene sola. Hoy me levanto, aunque el cansancio me abrace. Hoy me visto de luz, de piel, deseo y ternura. Porque ser mujer es convertir el dolor en esperanza, la soledad en coraje y el miedo en fuerza. Aunque la tristeza nos susurre al oído, nos pese el cuerpo y sangren las ganas. Somos delicadeza, inspiración y renacer. Que cada mañana nos encuentre con el alma despierta y el corazón dispuesto a sanar, incluso en medio de la tormenta. Adiós junio”, fue el comentario inspirador que compartió Yasbell junto a las instantáneas.

Captura Instagram / Yasbell Rodríguez

Hace unos días compartió otra sesión de fotos en la que se desnudó en cuerpo y alma y aunque surgieron críticas por exponer su cuerpo al escrutinio público, pero fueron más los comentarios de elogios y piropos por mostrarse al natural y sin filtros.

Yasbell Rodríguez continúa consolidando su carrera artística fuera de Cuba, demostrando que el talento y la actitud son una fórmula infalible para conquistar al público.

