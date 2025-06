Español que se mudó a Cuba anuncia que se regresa: "Necesito operarme con urgencia"

El artista español Wayota OD, quien se mudó a Cuba a inicios de marzo, anunció en sus redes sociales que regresará a España tras sufrir una crisis de salud. En un video de 19 segundos, publicado tanto en TikTok como en Instagram, el joven relató que necesita someterse a una operación con urgencia, tras una recaída vinculada al derrame cerebral que sufrió años atrás.

“Me vuelvo a España. Tuve una recaída. Como muchos saben, sufrí un derrame cerebral años atrás y hace unos días tuve una crisis. Necesito operarme con urgencia. Aún no sé lo que pueda pasarme. No me he ido todavía pero ya quiero regresar. Aquí en Cuba encontré algo único. Pidan mucho por mí. Nos vemos pronto, mis aseres”, contó en sus redes, donde preguntó si creían que hacían lo correcto.

Su mensaje provocó una intensa reacción en redes sociales, especialmente en TikTok, donde muchos usuarios criticaron las condiciones del sistema de salud cubano. Algunos comentarios señalaron la falta de medicamentos y recursos: “En Cuba no hay ni aspirinas”, “Cuba tiene buenos médicos pero sin medicina, ¿qué pueden hacer?”, “No tienen para ejercer su profesión”, “Eso era antes”, “Pero si Cuba tiene la mejor sanidad del mundo. Eso dicen los rojos”.

Otros, en tono sarcástico o directamente crítico, cuestionaron su decisión de regresar a Europa: “Ahora que necesita de la sanidad que pagamos los demás, se vuelve”, “Cuando necesitas la medicina, abandonas el socialismo”, “No nos gusta España, pero cuando necesitamos algo sí se quiere”, “La recaída la tuvo antes, cuando le vino la idea feliz de irse a Cuba”.

También hubo mensajes de apoyo. Algunos usuarios le desearon suerte con la operación y una pronta recuperación. Expresiones como “Que Dios te proteja y te bendiga”, “Salud primero”, “Ánimo hermano, Yemayá está contigo”, “Para eso su familia ha cotizado. Todos los españoles tenemos los mismos derechos”, se repitieron entre los mensajes de solidaridad.

En Instagram, la publicación generó comentarios similares. Algunos expresaron incredulidad o ironía ante su cambio de rumbo: “Opérate en Cuba, que es gratis”, “Se le partieron las patas, asere”, “Eso fue porque le quitaron el internet”, “Te vas porque ya te diste cuenta de la realidad de Cuba. Fin”, “No puede pagar los megas mensuales, dale pa’ allá”, “No aguantó la presión de ETECSA”. Otros destacaron que “Los mosquitos ya le estaban haciendo un concierto con karaoke” o que “Bastante aguantó”. Hubo quienes, por el contrario, enviaron palabras de ánimo: “Buen viaje, cuida tu salud”, “Aquí te esperamos con los brazos abiertos”, “Cuba siempre te va a esperar”, “Mil bendiciones. Pienso que es lo mejor que haces”.

Wayota OD llegó a Cuba a comienzos de marzo pasado. A pocos días de su arribo vivió un apagón de 48 horas en La Habana, una experiencia que relató diciendo que “no sabía cómo se las arreglaban los cubanos”. Esa etapa inicial coincidió con un periodo de colapso eléctrico que dejó sin servicio a millones en el país.

Un mes después, afirmó que no se arrepentía de haberse mudado a la isla. “Decidí dejarlo todo para mudarme a la isla de los apagones para hacer mi propia música”, dijo entonces. También expresó que “pase lo que pase, no me voy a arrepentir”, en un video donde celebraba haber terminado su disco tras su primer mes en Cuba.

Durante ese tiempo denunció haber sido víctima de una estafa durante una salida nocturna, donde aseguró que una mujer le robó dinero y pertenencias. Ha compartido en redes su vida diaria, fragmentos del proceso creativo de su álbum y reflexiones personales sobre su estancia en la isla.

En su publicación más reciente, no especificó el lugar donde será operado, pero sí reveló que necesita “terminar de cerrar la malformación que tengo en la cabeza” y que tiene “pendiente una embolización”. Tampoco ofreció detalles médicos adicionales, aunque ha respondido múltiples comentarios agradeciendo el apoyo recibido con frases como “Fleje gracias” o “Gracias asere”.

