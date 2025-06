Youtubers españoles denuncian la terrible realidad de Cuba: "Una cárcel de cielo azul y coches bonitos"

Unos días después de haber sido interrogados por la Seguridad del Estado cubano durante su visita a Cuba, los youtubers españoles del podcast Black Mango publicaron un episodio especial sobre su experiencia en la isla. El capítulo 63, titulado “La terrible Cuba”, se ha viralizado por su descripción cruda de la realidad cubana y por la sinceridad de sus autores, que recorrieron zonas no turísticas y hablaron directamente con la población.

“Nosotros llegamos a Cuba y lo primero que vimos es la falta de internet, la falta de luz. Es normal que haya todos los días cuatro horas donde no hay luz”, contaron. “El internet es como nuestro internet, pero del 2006. Aunque quieras enterarte de algo del exterior, estás limitado porque después está el tema de las VPN. Si no tienes una, ya no puedes ver nada tampoco”.

Durante su estancia visitaron casas humildes donde, aseguran, encontraron condiciones de vida extremadamente precarias. “Entramos en casas sin puertas. Hace muchísima calor y viven un montón de personas en un espacio superreducido”, narraron. “En una cama de 90 cm duerme una persona en un sentido y la otra persona en el otro sentido”.

En cuanto a la alimentación, dijeron que lo que vieron los dejó impactados: “Te abren la nevera y tienen la grasa acumulada para poder dar sabor a la comida. Y había dos huesos limpios de pollo, por si hacen un caldo, un agua, lo echan para ver si da algo de sabor”.

También describieron cómo la leche en polvo, que en muchos países es un producto común, en Cuba se considera un lujo: “No saben lo que es la leche de verdad, solo conocen la leche en polvo, que para ellos es un manjar. Y aún por encima el precio está inflado. Es muchísimo más caro que aquí en España”.

Uno de los testimonios más reveladores fue el de un habanero que les confesó: “Yo no conozco Santiago de Cuba. Sé que está ahí, pero nunca he ido y sé que nunca en mi vida voy a poder ir. No puedo ver mi propio país. Es una cárcel que sí tiene un cielo azul y tiene coches bonitos, pero es una cárcel”.

Lo más leído hoy:

También señalaron la desesperación económica que presenciaron en la isla: “Vas a hacer cualquier cosa por conseguir 400 pesos o cualquier cosa”.

Contra la manipulación: sin filtros ni eufemismos

En el episodio, los creadores expresan su rechazo a quienes viajan a Cuba para mostrar solo una imagen amable o turística, mientras ocultan la verdadera situación del país. Sin mencionar nombres, señalaron que muchos visitantes publican contenido que “no representa la realidad que ellos vieron”. Advirtieron que ese tipo de publicaciones confunde a la audiencia internacional y contribuye a perpetuar una imagen falsa de la isla.

Reacciones: “Gracias por decir lo que nosotros no podemos”

Tras la publicación del episodio, las redes sociales se llenaron de mensajes de cubanos desde dentro y fuera del país. Muchos expresaron agradecimiento por haber contado lo que ellos no pueden decir en voz alta.

“Los veo desde La Habana, a 144p y sin luz. Gracias por dar voz a los que no pueden hablar”, comentó un usuario en YouTube. Otro escribió: “Tuve que meter 20 años en una maleta y decirle a mi abuela: ‘Mima, todo va a estar bien’, mientras lloraba por dentro”.

También hubo llamados a que el documental que preparan los youtubers incluya los testimonios que lograron grabar. “Si esas personas pidieron salir sin censura, háganlo. Es lo único que les queda”, decía otro comentario.

Durante todo el episodio, los creadores insisten en que su crítica no es hacia el pueblo cubano, sino hacia la estructura de poder que los mantiene en la miseria. “La gente fue amable, te abre las puertas, te ofrece lo que no tiene. Pero lo que vimos no se puede callar”, afirman.

El episodio completo “La terrible Cuba” puede verse en YouTube. Más allá de la polémica que ha generado, su contenido se ha convertido en un testimonio directo, documentado y difícil de ignorar sobre la vida cotidiana en la Cuba de hoy.

Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba según los youtubers españoles de Black Mango