Cubanos responden a pineros: “¿Independencia por cinco horas sin luz? ¡Yo quiero la abolición de la esclavitud!”

La simbólica propuesta de independencia de la Isla de la Juventud, tras enfrentar cortes eléctricos de hasta cinco horas diarias, desató un torrente de reacciones en redes sociales que van desde el sarcasmo hasta la solidaridad, el enojo y la resignación.

La publicación de CiberCuba sobre esta singular propuesta generó una avalancha de comentarios que, más allá de la anécdota, retratan el hastío generalizado que viven los cubanos ante el colapso del sistema eléctrico nacional.

“¿Independencia por cinco horas sin corriente? Yo llevo 20. ¡Yo quiero la abolición de la esclavitud!”, escribió una usuaria, resumiendo en tono mordaz el sentir de muchas otras provincias que sufren apagones mucho más prolongados.

La frase se viralizó y fue replicada con memes y réplicas: “¡Si la Isla se independiza con cinco horas, Guantánamo pide ser república soberana ya!”, expresó uno de los más de 1,000 comentarios que recibió la publicación en Facebook en menos de 24 horas.

De la indignación al humor negro

Aunque el planteamiento de independencia pinera pueda parecer disparatado, para muchos cubanos se convirtió en una válvula de escape emocional.

“Si eso es lo que se necesita para que los escuchen, entonces todos vamos a pedir la independencia de nuestras provincias también”, ironizó un comentarista desde Villa Clara. Otro, desde Cienfuegos, escribió: “Aquí estamos a 24 horas sin corriente y sin agua. ¿Podemos pedir anexión a Noruega?”.

El humor ácido abundó. Algunos propusieron “anexionarse a Jamaica o a Estados Unidos”, y no faltó quien sugiriera: “Que los comunistas se queden con la Isla de la Juventud y el resto del país se independice de ellos”.

En medio de esta lluvia de sarcasmo, surgieron también ideas más elaboradas. Hubo quienes se imaginaron una “República Democrática de la Isla de Pinos”, con libre comercio, relaciones exteriores y hasta moneda propia. “¡Habría colas para entrar!”, escribió un usuario, mientras otro bromeó: “¿Dónde saco el pasaporte pinero?”.

Una catarsis colectiva

Lo que quedó claro es que el artículo encendió una chispa que iluminó, aunque fuera momentáneamente, la desesperación cotidiana de millones.

La sección de comentarios se convirtió en un espacio de catarsis nacional, donde convergieron testimonios de Sagua, Pinar del Río, Holguín, Santiago, Ciego, Matanzas y más.

“Llevamos 22 horas sin corriente aquí en Palmira”, denunció una residente de Cienfuegos. Otro agregó: “En Caibarién tenemos alumbrones, no apagones, porque la luz viene una hora y se va 23”.

La queja más común fue la falta de lógica y equidad en los horarios de los cortes: “Aquí no hay programación ni aviso, nos quitan la luz a cualquier hora, de madrugada, al mediodía, cuando sea”.

Pero también hubo quienes señalaron con dureza la aparente pasividad del pueblo: “El 1ro de mayo todos desfilando, y ahora se quejan. Esto pasa porque seguimos aplaudiendo a los responsables”.

Varios usuarios apuntaron que la única salida posible no es la independencia de una provincia, sino del sistema político: “Lo que hay que abolir es el régimen que nos mantiene en la miseria”.

“Nos reímos para no llorar”

A pesar del enojo, muchos comentarios adoptaron un tono burlón. “¿Visa para la Isla independiente? ¿Hay que hacer cola en el consulado pinero?”, decía uno.

“Ya estoy haciendo las maletas para mudarme allá”, escribió una mujer desde Artemisa. Incluso se llegó a bromear con la figura de un nuevo dictador de la dinastía Castro: “Pongan a Sandro de presidente de la nueva república, para que practique”.

Otros, con ironía punzante, apuntaron a la doble moral de las autoridades. “Los apagones no son para todos. Las casas de los dirigentes tienen planta eléctrica. Por eso nos piden que resistamos, porque ellos no saben lo que es estar a oscuras con calor y mosquitos”, escribió un usuario indignado.

Un punto que se repitió con insistencia fue el contraste con Varadero y algunas zonas privilegiadas de La Habana, donde los apagones son menores o nulos.

“Aquí la luz se va 20 horas, en Varadero solo 2. ¿Quién decide eso y por qué?”, preguntó una comentarista desde Matanzas. Otros compartieron testimonios similares desde Sancti Spíritus, Baracoa, Las Tunas y Ciego de Ávila.

¿Qué queda al final?

Lo que comenzó como una noticia llamativa terminó revelando una realidad compartida por toda Cuba: un país fracturado por la escasez, la falta de derechos y la desigualdad.

El reclamo de los pineros, más que una demanda concreta de secesión, fue una forma desesperada de pedir atención, de romper el silencio.

“No se trata de una república, se trata de que estamos al límite”, escribió una joven desde Nueva Gerona. “Ya no dormimos, no cocinamos, no vivimos”.

En medio de esa tormenta, una voz sintetizó el sentimiento general: “Si la Isla se convierte en un experimento de autonomía y funciona, ¿quién va a querer seguir atado a esta pesadilla?”.

Mientras tanto, millones de cubanos siguen a oscuras, literalmente. Sin electricidad, sin agua, sin medicamentos, sin respuestas.

Y cada noche, cuando se apagan las luces, vuelven los mosquitos, el calor… y la rabia.