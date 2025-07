Detienen a joven en La Habana tras hacerse viral por peligrosas acrobacias en moto

Vídeos relacionados:

Un joven cubano fue detenido recientemente en La Habana luego de hacerse viral en redes sociales por realizar acrobacias con una motocicleta en plena vía pública, sin portar licencia ni matrícula y con el vehículo modificado.

El hecho ocurrió en la avenida Boyeros, donde el motorista fue grabado levantando la rueda delantera de su moto mientras circulaba a alta velocidad. La página Héroes de azul en Cuba compartió capturas del video y reportó que el joven no portaba los documentos exigidos y que su motocicleta había sido alterada para facilitar estas maniobras.

“Un video se viraliza: un motociclista desafía la gravedad y las leyes de la física en la Avenida Boyeros. Acrobacias dignas de película, la rueda delantera alzada a toda velocidad. Parecía un héroe de acción, un temerario… hasta que la realidad, implacable, intervino o como dirían en redes: ‘El Karma’”, escribió esa página en su publicación, donde también detallaron que fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de Tránsito actuaron y detuvieron al conductor.

De acuerdo con el mismo post, la sanción aplicada incluyó la detención y el apercibimiento del joven, a quien se acusó de conducir sin licencia, circular sin matrícula, modificar el vehículo para ejecutar maniobras peligrosas y violar la ley de tránsito. También se le prohibió circular con la motocicleta hasta que regularizara su situación legal, y se ordenó eliminar el aditamento que permitía las acrobacias, devolviendo la moto “a sus parámetros de fábrica seguros”.

El caso fue presentado como una advertencia. “Ese video ‘épico’ omitía los riesgos inmensos: para el propio conductor, para los transeúntes, para otros vehículos. No es heroísmo; es una condición temeraria con potencial trágico”, señaló la publicación de Héroes de azul, que además instó a los jóvenes a no buscar reconocimiento a costa de su vida o la de otros, y a los espectadores a no glorificar este tipo de conductas.

El medio oficial Cubadebate también abordó el caso y lo calificó como un ejemplo de cuando “volverse viral se convierte en un riesgo público”. En su artículo, publicado este 3 de julio, recogieron los mismos detalles difundidos por Héroes de azul y añadieron que este tipo de intervenciones buscan “establecer un precedente sobre las consecuencias de transgredir la ley”.

Lo más leído hoy:

El incidente ocurre en medio de un panorama preocupante por el aumento de accidentes protagonizados por motociclistas. En los últimos días, al menos tres motoristas han perdido la vida en accidentes ocurridos en La Habana y Cárdenas. En uno de los casos, un joven falleció tras chocar con una guagua en el municipio Diez de Octubre; en otro, un motorista impactó contra un coche de tracción animal. Familiares y amigos rindieron homenaje al joven fallecido en La Habana con una caravana de motociclistas y una ceremonia en el sitio del accidente.

Según datos oficiales, de enero a abril de este año se registraron 2,377 accidentes de tránsito en el país, y el 91 % de ellos están relacionados con el factor humano, según la Dirección de Tránsito de la PNR.

El caso del joven detenido por las acrobacias en moto se ha convertido en un ejemplo de los riesgos asociados a la búsqueda de notoriedad en redes sociales y de las consecuencias legales que pueden derivarse de violar las normas de tránsito.

Preguntas frecuentes sobre las acrobacias en moto y seguridad vial en Cuba