La influencer cubana Samantha Espineira aprovechó la víspera del 4 de julio para relajarse en alta mar y, de paso, encender las redes sociales. Desde un yate en Miami, compartió varias fotos en las que aparece posando con un bikini negro y un sombrero de rafia, mientras disfruta de la brisa marina al atardecer.

Las imágenes no tardaron en provocar una oleada de reacciones. En pocas horas, la publicación superó los doce mil "me gusta" y acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos destacando la figura de la joven y su estilo despreocupado. No faltaron los piropos creativos ni quienes se quedaron sin palabras.

Uno de los comentarios más comentados fue el de un seguidor que escribió: “El cuerpazo de esta niña es otro nivel”. Otros la compararon con una musa o aseguraron que parecía sacada de una postal de verano. La opinión fue unánime: Samantha sabe cómo dominar la escena.

No es la primera vez que la influencer cubana impacta con sus publicaciones, pero esta vez el contexto —la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos— y el escenario marítimo le dieron un aire especial. El mar, la noche y el look elegido formaron el combo perfecto para desatar una tormenta de likes.

Captura de Instagram / Samantha Espineira

Samantha ha logrado consolidar una comunidad fiel en Instagram que no solo sigue cada uno de sus pasos, sino que reacciona de inmediato cada vez que aparece frente a la cámara. Con esta publicación, deja claro que su presencia en redes va más allá de lo visual y conecta también desde la simpatía.

Y aunque las fotos fueron protagonistas, no todo ha sido playa y sol. Esta semana, Espineira también ha acaparado miradas por una serie de publicaciones cargadas de indirectas, en lo que muchos han interpretado como un nuevo cruce con su ex y su actual pareja. Aun así, ella sigue a lo suyo: disfrutando del verano, compartiendo momentos y dejando claro que sabe perfectamente cómo robarse el show.

