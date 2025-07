¿Qué le ocurrió a Lázaro Guerra en plena transmisión? Él mismo lo explica

Tras la preocupación generada por un incidente en plena transmisión televisiva, el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Lázaro Guerra, rompió el silencio y aclaró a Cubadebate que se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ningún percance grave.

"Estoy bien de salud, sigo trabajando como siempre", afirmó Guerra al medio oficial.

"Sencillamente, ese día (miércoles) me faltó el aire para hablar, pero esas son cosas que pasan en vivo en la televisión. Después salí nuevamente y terminé el pase".

También agradeció a todas las personas que se preocuparon por su bienestar y confirmó que continúa laborando con normalidad:

"Por suerte, no tengo ningún problema de salud que me lo impida".

Las declaraciones del funcionario llegan días después de que, el pasado miércoles, protagonizara un momento de alarma durante su habitual comparecencia televisiva sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), transmitida en vivo por Canal Caribe.

El incidente en vivo

Durante el parte energético, justo cuando hablaba de la situación de las centrales flotantes -alrededor del minuto 5:40 de transmisión-, Guerra empezó a mostrar signos de malestar, respiraba con dificultad y, sin mediar palabras, se llevó la mano al pecho y dejó el set mientras hacía señas hacia alguien fuera de cámara.

El periodista Bernardo Espinosa asumió brevemente la presentación, mientras la transmisión continuó sin cortes. Minutos después, Guerra regresó al aire y concluyó el informe, aparentemente recuperado, sin explicar lo ocurrido.

Aunque el momento no fue abordado en ese instante ni por él ni por el canal, en redes sociales circularon rápidamente especulaciones y comentarios, algunos de tono crítico, otros expresando genuina preocupación.

"Pobre hombre, ya no sabe ni qué decir y él no es el culpable de lo que está pasando, y es diario"; "El Karma le cobró factura. No se puede mentir tanto tiempo seguido sin piedad solo para cuidar un puesto y posición"; Le va dar un infarto, está muy nervioso y estresado"; "Él tiene que dar la cara a lo inexplicable, todos los días a decir lo mismo sin solución" y "Que pida la baja", fueron algunos de los comentarios generados por la escena.

Poco después del incidente, el vocero oficial Lázaro Manuel Alonso confirmó en redes sociales que Guerra se encontraba trabajando normalmente y que no había sufrido una complicación grave.

"Mañana, como todos los días desde hace más de tres años, explicará el pronóstico del SEN", aseguró.

La confirmación directa de Guerra a Cubadebate refuerza esa versión y descarta cualquier cuadro de salud que le impida continuar su trabajo.

Una carga pesada: dar la cara por los apagones

Lázaro Guerra se ha convertido en el rostro más visible de la crisis energética que golpea a Cuba desde hace años. Su rol como vocero del sector eléctrico lo expone cada día ante la opinión pública, anunciando apagones masivos a un pueblo exhausto por los cortes prolongados.

En una entrevista a Cubadebate concedida en enero de 2024, Guerra confesó que la televisión no era algo que disfrutara y que asumió esa tarea porque se la asignaron, pero "realmente le huía".

"La responsabilidad de comunicar implica una gran carga y lo que uno dice repercute de manera sensible en la vida de las personas. Créeme, dar malas noticias no es agradable", señaló.

"No creo poder anunciar un apagón con una sonrisa. Hay que tener empatía y sensibilidad hacia nuestra población. Ninguno de nosotros está feliz con esta situación", recalcó.

A pesar de las críticas que recibe por el contenido de sus partes, el propio funcionario aseguraba que en la calle suelen tratarlo con respeto.

Sin embargo, el incidente del miércoles dejó ver lo exigente que puede ser asumir todos los días la carga de comunicar malas noticias, sobre todo en un país donde la electricidad se ha vuelto un privilegio intermitente.

