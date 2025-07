Ultrack llama "pájaro prieto" a Kenny Robert y este lo fulmina con clase: "A ti te deseo luz porque sé que te falta"

El creador de contenido cubano Kenny Robert puso en su sitio al influencer Ultrack, luego de que este lo llamara despectivamente “pájaro prieto” durante una transmisión en vivo en redes sociales.

“¿Cómo que Kenny? Ese es otro pájaro prieto igual que Oyacito. Qué lindo va a estar eso. Eso lo que se mete lentes, se mete brillo y se mete aquello, un churre arriba”, soltó Ultrack en su directa, en un tono claramente ofensivo hacia Kenny.

Lejos de caer en el mismo tono, Kenny respondió con aplomo y elegancia: “Este video me lo ha mandado Instagram entero, TikTok entero, Facebook entero y está bien, no todo el mundo me tiene que ver atractivo, no todo el mundo tiene que verme económico, pero ya de allí a decirme que soy un churre, no, yo no voy a permitir que nadie venga aquí a denigrarme”, expresó al inicio de su réplica.

En un extenso mensaje cargado de dignidad y reflexión, Kenny aseguró que lamentaba que la inseguridad de Ultrack lo llevara a proyectarla sobre los demás: “Hasta me halaga que tomes tu tiempo para mencionarme y opinar sobre mí, aunque no lo hayas hecho para decirme algo positivo con elegancia. Todos podemos entender que la belleza no solo radica en el espejo, sino en el trato, las palabras, la presencia, pero a ti te deseo luz porque sé que te falta”.

Kenny también habló de su autoestima, de lo orgulloso que se siente del amor que pone en su trabajo y del respeto por quienes lo rodean. “Qué lástima realmente que sientas la necesidad de comentar sobre mí y sobre mi físico y mi orientación sexual con tanta ligereza como si eso te fuera a elevar en algo”, alegó.

Para rematar, dejó una lección: “La verdadera belleza está en cómo uno camina por la vida, en cómo se trata a los demás (...) lo único que verdaderamente desluce es el odio gratuito disfrazado de opinión. Lo único que sí me da un poquito de pena, en el sentido más humano, es todo lo que está diciendo de ti como hombre hacia unos gays”.

Lo más leído hoy:

A pesar del fuerte cruce, Kenny reconoció la capacidad comunicativa de Ultrack: “Admiro muchísimo tu trabajo, me gusta el desenvolvimiento de palabra que tienes y sé reconocerlo, eres un duro, tienes tu plataforma bien fuerte, a diferencia de ti cada cual da lo que tiene, algunos tiran mierda otros tiran flores (...) si querías provocarme fallaste, si querías proyectar tu frustración lo lograste”.

Finalmente, fiel a su estilo, Kenny sacó a su personaje Jessica con su locura y estilo estridente: “¡Sal del closet! ¡Sal! Eres una señora, una doña, vieja y desagradable Ultralina, yo sé que ese gallo pone huevos. Bye”.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Kenny Robert y Ultrack