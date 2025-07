Está en Cuba y quiere monetizar sus videos en TikTok: Así pidió ayuda esta joven que se ha vuelto viral por su actuación "inesperada"

Una joven cubana se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video en el que aparece interpretando una canción del reguetonero cubano Bebeshito, con una actuación que, aunque desafinada, ha captado la atención por su desparpajo y simpatía.

El video, publicado en la cuenta @yulialmaguer1, muestra a la joven cantando una canción de reparto con entusiasmo, mientras aprovecha la oportunidad para pedir ayuda con la monetización de sus contenidos en la plataforma.

“Mi gente, necesito llegar a los 10k seguidores para monetizar mi Tiktok” escribió la joven en el video, cuya espontaneidad ha generado una ola de comentarios entre la burla y el apoyo.

Algunos usuarios han escrito frases como: “Pero no será cantando, ¿verdad?”, “Pero bueno, no somos nada para juzgar, nuevo seguidor” o “Te voy a dar el like porque vi el esfuerzo, pero no cantes más, porfa”.

Otros, en cambio, han reaccionado con empatía: “Mimi, tú sigue que lo estás dando todo”, “Ella está haciendo su lucha”, “Nueva seguidora”.

La situación refleja las dificultades que enfrentan los creadores de contenido en Cuba para acceder a mecanismos de monetización en redes sociales, debido a las restricciones económicas y tecnológicas.

Sin embargo, casos como este evidencian que el carisma y la autenticidad siguen siendo claves para conectar con las audiencias digitales.

